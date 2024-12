Nicaragüense relata sus buenas experiencias al ganar la visa de trabajo en EEUU

Equipo de Periodistas

Diciembre 23, 2024 12:40 PM

"Primeramente le doy gracias a Dios porque él me ha concedido una visa H-2A de trabajo temporal para poder venir regularmente legal y trabajar de manera abierta aquí en los Estados Unidos", expresó un nicaragüense beneficiado por el programa de Trabajadores Agrícolas Temporales H-2A, quien ha logrado mantenerse empleado bajo este sistema durante 22 años consecutivos.

El trabajador, dedicado a la apicultura, relató cómo este programa ha sido una bendición para su vida y la de muchas familias en Nicaragua. "Soy trabajador apícola, le doy gracias a Dios porque ya son 22 años de experiencia que tengo de estar aquí. Vine en el 2003; este trabajo de la apicultura ha sido de gran bendición para las familias nicaragüenses. Esto se logra por medio de un contrato de trabajo. Es mucha la gente que está viniendo con este tipo de visa", explicó.

Actualmente, se estima que alrededor de 5,000 apicultores nicaragüenses viajan cada año a los Estados Unidos mediante este programa, desempeñando labores especializadas en empresas que garantizan seguridad y estabilidad para los trabajadores.

"Llevamos a cabo un trabajo que no es fácil, pero tampoco imposible. Es un trabajo temporal de 10 meses en empresas totalmente seguras donde cuidan de los apicultores; es un trabajo donde venís seguro", añadió.

LEER MÁS: Lista de 12 empresas en EEUU que ofrecen empleo, requisitos para interesados en Nicaragua

El nicaragüense destacó cómo esta experiencia le ha permitido crecer no solo en el ámbito laboral, sino también en lo personal, como aprender el idioma inglés, una herramienta fundamental para interactuar en su día a día.

"Gracias a Dios, pues ahora me comunico en inglés con mi jefe, cuando voy a las tiendas y voy a comprar mi comida: ¿Do you have beef? ¿Do you have pork? ¿Chicken? Y siempre se oye buena reputación de la mano de obra nicaragüense. Gracias a Dios yo he sido fuerte, ya llevo 22 años y aquí estamos gracias a mi Dios", concluyó.

Cambios en los programas de visas H-2A y H-1B

A partir de enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) requerirá que todos los empleadores presenten la nueva versión del Formulario I-129, Petición para Trabajador Extranjero, sin excepciones ni períodos de gracia.

Para calificar, los empleadores deben demostrar que no hay suficientes trabajadores locales dispuestos o capacitados, y que la contratación no afectará negativamente los salarios y condiciones laborales de empleados estadounidenses.

Proceso del Programa H-2A

Paso 1: El peticionario presenta la Solicitud de Certificación de Trabajo Temporal en el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Antes de solicitar que USCIS le conceda la clasificación H-2A a USCIS, el peticionario debe solicitar y recibir una Certificación de Trabajo Temporal de parte del DOL para sus empleados H-2A.

Paso 2: El peticionario presenta el Formulario I-129 con USCIS. Luego de recibir de parte del DOL una Certificación de Trabajo Temporal para empleo H-2A, el peticionario deberá presentar el Formulario I-129 ante USCIS. Con limitadas excepciones, también deberá enviar la Certificación de Trabajo Temporal original como evidencia inicial del Formulario I-129. (Vea las instrucciones del Formulario I-129 para requisitos de presentación adicionales).

Paso 3: Los posibles empleados que están fuera de Estados Unidos solicitan una visa y/o admisión. Luego de que USCIS aprueba el Formulario I-129, los posibles empleados H-2A que están fuera de los Estados Unidos deberán:

Presentar su solicitud de visa H-2A en el Departamento de Estado (DOS) localizado en la Embajada o Consulado estadounidense de su país. Luego, debe solicitar admisión a los Estados Unidos en la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en un puerto de entrada; o Solicitar admisión a los Estados Unidos bajo la clasificación H-2A directamente a través de CBP en un puerto de entrada estadounidense, si no se le requiere visa H-2A en su caso.

Además, sólo los ciudadanos de países aprobados por el DHS, en conjunto con el Departamento de Estado, pueden participar en el programa H-2A. A partir del 8 de noviembre de 2024, la lista de países elegibles incluye a más de 80 naciones, entre ellas Nicaragua, México, Colombia, y España.

SEGUIR LEYENDO: Embajada de EEUU aclara que nicas pueden optar a visas laborales cuando tengan una oferta de trabajo

El período máximo de estadía bajo esta visa es de tres años, con extensiones anuales basadas en nuevas certificaciones de trabajo temporal. Al completar los tres años, los trabajadores deben salir de Estados Unidos por un período mínimo de tres meses antes de solicitar una nueva admisión bajo la clasificación H-2A.

Para más información sobre los cambios y requisitos, USCIS publicará próximamente una versión preliminar del nuevo Formulario I-129 en su sitio web.