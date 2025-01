Equipo de Periodistas

Enero 05, 2025 10:25 AM

Una familia nicaragüense está de luto tras el fallecimiento de Robin Flores Martínez, un joven de 38 años originario de Diriamba.

En circunstancias aún no esclarecidas, Robin fue encontrado sin vida el pasado 1 de enero en Santa Ana, California, donde residía. La noticia fue comunicada recientemente a su familia, sumiéndolos en un profundo dolor.

La organización Comunidad Nicaragüense de Texas, informó sobre el lamentable suceso a través de su página de Facebook.

“Eso pasó en Santa Ana, California, donde residía. Aún no se conocen más detalles, solo que su familia fue notificada que el cuerpo del joven se encontró en la morgue. Aún no hay más detalle de lo ocurrido ya que el joven se encontró sin familia en ese Estado”, se lee en la publicación de TNC.

La situación se agrava aún más debido a que la madre de Robin, una mujer de escasos recursos, enfrenta ahora la difícil tarea de repatriar el cuerpo de su hijo a Nicaragua.

Ante esta dolorosa realidad, se solicita la colaboración de la comunidad para apoyar a la familia en los trámites de repatriación.

Cualquier ayuda económica, por pequeña que sea, será de gran valor en este momento difícil. La familia habilitó el número telefónico +505 8593 9698, perteneciente al padre del joven fallecido, para mayor información.

Costoso tratamiento

Lenio Jirón, un padre nicaragüense está desesperado y comparte la lucha de su hijo de 20 años contra la leucemia. El joven fue diagnosticado con esta grave enfermedad hace apenas unas semanas, un golpe devastador para él y su familia.

“Mi nombre es Lenio. Tengo un hijo de 20 años que fue diagnosticado con una cruel enfermedad llamada leucemia (cáncer en la sangre). Quisiera compartir un poco de nuestra lucha y pedir que me brinden un poco de su tiempo. La enfermedad fue un choque para mi hijo y nuestra familia”, relata Lenio.

Según Jirón, tras la visita al médico, la noticia de la enfermedad sumió a su hijo en la desesperanza. Sin embargo, con fe y el apoyo de personas de buen corazón, Lenio cree firmemente que su hijo podrá vencer esta batalla. Consciente de los altos costos del tratamiento, que incluye quimioterapia y un trasplante de médula, Lenio solicita ayuda económica para costearlo.

“Después de la visita al doctor nos dimos cuenta de su enfermedad y mi hijo tuvo cero esperanzas de vivir, pero ahora con la ayuda de Dios y de personas con un gran corazón sé que él podrá derrotar esta enfermedad, pero la pelea no se podrá. ganar sola, necesitará la ayuda monetaria para poder pagar el costoso tratamiento que va a incluir quimioterapia y trasplante de médula”, indica el afligido padre.

Lenio reconoce que el camino hacia la recuperación no será fácil, pero se muestra determinado a no rendirse. “Estamos al tanto que la recuperación no será fácil, pero no vamos a darnos por vencidos en el sueño de derrotar esta enfermedad. Estamos decididos a ganar esta batalla. No tenemos todo el tiempo del mundo, pero queremos creer que todavía hay una oportunidad en esta vida para crear un futuro para mi hijo, pero para eso necesito su ayuda”, expresó con determinación.

Para quienes deseen colaborar con esta causa, se ha habilitado una campaña en GoFundMe a través del siguiente enlace:https://gofund.me/f0e7d9a7. “A la gente que nos pueda donar un poco en este difícil momento de mi hijo, por favor. Cualquier donación, no importa si es grande o pequeña, será una gran diferencia para mí y especialmente para mi hijo. Muchas gracias por su cooperación”, escribió Jirón.

Estas dos historias reflejan la vulnerabilidad que enfrentan muchos migrantes y la importancia de la solidaridad en momentos de dificultad. La comunidad puede marcar una diferencia significativa apoyando a estas familias en sus respectivas luchas.