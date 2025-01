Accidentes fatales en Florida, California y Virginia dejan 5 migrantes nicaragüenses muertos

Equipo de Periodistas

Enero 16, 2025 09:45 AM

Cinco migrantes nicaragüenses fallecieron en accidentes de tránsito y un caso de homicidio en Estados Unidos en las últimas 72 horas. Entre ellos, una joven de 27 años murió en un accidente en Florida, dos jinoteganos perecieron en California y un hombre perdió la vida en Virginia. Además, una mujer fue encontrada muerta en Wisconsin tras ser reportada como desaparecida. Familias solicitan ayuda para repatriar los cuerpos.

De acuerdo con Telemundo 51 Miami, tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en un accidente de varios vehículos en una concurrida intersección de Margate el martes por la noche, confirmó la policía el miércoles.

Según las autoridades, el accidente ocurrió justo antes de la medianoche en Rock Island Road y Royal Palm Boulevard, donde la policía de Margate informó que un BMW blanco que viajaba hacia el sur chocó con un Honda Accord plateado que se dirigía hacia el este en Royal Palm Boulevard.

Luego, el BMW impactó contra un Toyota Camry negro que circulaba hacia el norte por Rock Island Road, según los investigadores.

La policía indicó que Brayan Steven Wilches, de 24 años, conductor del Honda, y la pasajera del asiento trasero, Diana Nino, de 47 años, fueron declarados muertos en el lugar. Mientras tanto, la pasajera delantera del Honda, Nancy Sánchez, de 27 años, originaria de Nicaragua, fue transportada a Broward Health North, pero falleció poco después de su llegada, según las autoridades.

Nancy residía en el barrio Bertha Calderón, en Managua, antes de emigrar a Estados Unidos en 2022.

Captura de pantalla de la campaña de recaudación para la repatriación del cuerpo de Nancy Sánchez. La familia busca recaudar 25 mil dólares para gastos funerarios.

Un video compartido por un testigo capturó los momentos posteriores al accidente. En las imágenes se observa a los primeros en llegar al lugar prestando auxilio a al menos una persona, mientras las sirenas de los equipos de emergencia suenan en el fondo. También se aprecia un automóvil severamente dañado.

"Escuché la bocina sonar durante unos dos minutos", comentó un testigo de forma anónima a NBC6, canal hermano de Telemundo 51. "El Accord quedó completamente destrozado. Quiero decir, todos los autos quedaron destrozados. Fue realmente terrible".

El conductor del BMW, Jeremiah Anderson, de 26 años, residente de Lauderhill, sufrió lesiones que no ponen en peligro su vida y fue trasladado al mismo hospital. Por su parte, el conductor del Toyota Camry sufrió heridas leves y fue atendido en el lugar por el Cuerpo de Bomberos de Margate. La policía señaló que la causa del accidente sigue bajo investigación.

Otro fatal accidente

También en Miami se registró otro accidente en el que falleció el joven nicaragüense Elli Galo Martínez Dixon, de 37 años, originario de Bilwi, Puerto Cabezas. Según la organización Texas Nicaraguan Community, aún se desconocen los detalles del accidente.

Los familiares solicitan ayuda para repatriar los restos. Las donaciones pueden realizarse a la cuenta número 9956439328 del Fifth Third Bank a nombre de Wesley Flores Dixon o mediante Zelle a [email protected].

Pierde control por la nieve

Otro migrante nicaragüense fallecido en un accidente de tránsito fue Justino Balladares Díaz, de 25 años, originario del municipio de Somotillo, departamento de Chinandega. Según los reportes, aparentemente perdió el control del vehículo debido a la nieve y se estrelló. El incidente ocurrió en Norfolk, Virginia, el domingo 12 de enero de 2025.

Balladares Díaz emigró hace dos años a Estados Unidos en busca de un mejor futuro para su familia. Ahora sus parientes necesitan recaudar 7,000 dólares para repatriar su cuerpo a Nicaragua.

"Con profundo dolor compartimos la noticia del fallecimiento de Justino (Tino) Balladares Díaz, quien desafortunadamente murió la madrugada del 12 de enero en un accidente automovilístico. Fue un gran amigo, hermano e hijo, dejando una huella imborrable en las vidas de todos quienes lo conocieron", expresa el mensaje de la familia en una cuenta GoFundMe.

Captura de pantalla de la campaña de recaudación para la repatriación del cuerpo de Justino Balladares. La familia busca recaudar 7 mil dólares para gastos funerarios.

Agregan "En este momento de duelo, la familia enfrenta también la carga económica de los gastos funerarios y el traslado de su cuerpo a Nicaragua. Por ello, pedimos de todo corazón su apoyo para cubrir estos costos en honor a Justino".

Dos jinoteganos perecen en accidente

Miguel Antonio Galindo Murillo, de 27 años, y Abel Castro, de 35 años, originarios de Jinotega, murieron en un accidente de tránsito en el estado de California.

Según la organización Texas Nicaraguan Community, el vehículo en el que viajaban impactó contra un tráiler. Galindo Murillo falleció en el lugar, mientras que Castro resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde murió el martes 14 de enero por la tarde.

Katy Roque, amiga y compañera de cuarto de ambos, fue notificada por la policía sobre el trágico suceso. Según Roque, ambos trabajaban en un rancho lechero y el día del accidente salieron a hacer un mandado por la mañana. Fue informada desde la oficina del sheriff del condado de California sobre el accidente, por lo que acudió al hospital, donde Castro permanecía en coma antes de su fallecimiento.

Los familiares buscan apoyo económico para repatriar los cuerpos a Nicaragua.

Encontrada sin vida

La comunidad nicaragüense también se conmocionó por el asesinato de Ingria Isamar Valverde Ponce, de 27 años, originaria de León.

Valverde Ponce fue reportada como desaparecida el 11 de enero tras asistir a una reunión con colegas de trabajo. Fue hallada muerta en un campo cerca de Portage Road y State Highway 19, en Wisconsin.

El Departamento de Policía de Sun Prairie informó que arrestaron a Blas Noé Gerson Anderson, quien fue la última persona que la vio con vida. Anderson es sospechoso de haber proporcionado información falsa durante la investigación.

Jessica Ramírez-Torres, prima de Ingrid, afirmó que no era normal que ella no regresara a casa ni se comunicara con su familia. Ingrid fue vista por última vez subiendo a un SUV oscuro conducido por Anderson, quien informó haberla dejado cerca de su casa. Sin embargo, no se volvió a saber de ella hasta que fue hallada sin vida.

Las autoridades continúan investigando este trágico caso.