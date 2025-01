Exiliada nicaragüense busca refugio en Irlanda tras incertidumbre migratoria en EEUU

Equipo de Periodistas

Enero 17, 2025 09:20 AM

Michel Bérrios, exlíder estudiantil nicaragüense, dejó Estados Unidos días antes de fin de año, inquieta por la incertidumbre generada por las políticas migratorias del presidente electo Donald Trump, reportó The Associated Press .

Aunque vivía legalmente en California con un permiso de parole humanitario otorgado por la administración de Joe Biden, la creciente hostilidad hacia los inmigrantes le recordó los años de persecución en su país natal.

“Pensaba que como era pues un país no tercermundista, como del que muchos venimos, que había más cultura, por lo tanto obviamente es un choque bastante duro porque te encuentras en la situación en donde tu familia, tú, no eres bien recibido”, dijo Bérrios, de 31 años.

Bérrios llegó a EE.UU. en 2023 gracias al patrocinio de un primo residente en California, mediante el programa "parole humanitario", que permite una estancia temporal de dos años. Este programa, implementado por Biden, ofrece una vía legal para ciudadanos de países en crisis como Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela. Más de 100,000 nicaragüenses han accedido al programa desde finales de 2022.

Sin embargo, la victoria de Trump en las elecciones presidenciales avivó temores entre migrantes como Bérrios. “Siempre estaba esa incertidumbre de que podía ser perseguida, de que podían llevarme a prisión”, recordó sobre su experiencia en Nicaragua. “Es por eso que yo tomo la decisión de decir, bueno, quizás en Estados Unidos, pues puede que me ayude a hacer un cambio para la paz mental”, expresó a The Associated Press.

LEER MÁS: Opciones legales para migrantes nicaragüenses tras el vencimiento del parole humanitario en EEUU

En Nicaragua, Bérrios lideró protestas estudiantiles en 2018 contra las reformas al sistema de seguridad social del régimen de Daniel Ortega. Las manifestaciones, inicialmente encabezadas por jubilados, escalaron tras la violencia policial.

“Estuve básicamente escondida por cinco años. Tuve que cambiar mi rutina, mi vida completamente, no visitar a mis padres, amigos”, explicó sobre la represión en su país. Con el regreso de Trump, señaló, “esa incertidumbre vuelve”.

Sin opción de regresar a Nicaragua, Bérrios eligió Irlanda como destino. En diciembre, llegó al aeropuerto de Dublín, donde solicitó protección humanitaria. “Sentía como que Irlanda era un país de oportunidades”, expresó. Tras un breve proceso de identificación, recibió una tarjeta de residencia válida por un año. Actualmente, comparte vivienda con mujeres de Somalia, Egipto y Pakistán en un hotel financiado por el gobierno.

Bérrios planea inscribirse en la escuela mientras espera el permiso de trabajo. Una entrevista sobre su caso de asilo está programada para los próximos meses, con la posibilidad de obtener residencia permanente en un año.

“Son sacrificios que uno hace. Y uno siempre espera que las cosas salgan como uno piensa (...). Tal vez no con exactitud, pero bastante cercano”, puntualizó al medio The Associated Press.