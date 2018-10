Corte para cabello rizado más pedido en las peluquerías en 2018

11 a.m.

Puede que el motivo que explique que este sea uno de los cortes más pedidos sea el hecho de que es apto para todo tipo de rizos

"Este corte para pelo rizado lo estamos haciendo muchísimo, sobre todo desde hace un par de años cuando Cecilia Gómez y otras modelos se lo cortaron así", afirma tajante la directora de Cheska, capaz de hacer unos 9 de cortes de pelo en un solo día.

Sus palabras confirman que, efectivamente, este es uno de los cortes más pedidos en las peluquerías en 2018 y me recuerda, efectivamente, ese momento en el que modelos como Mica Arganaraz y Cecilia Gómez se lo cortaron y elevaron el lob con flequillo a la categoría de corte del momento para melenas rizadas. ¿Quién no recuerda a alguna mujer de pelo curly de su entorno que no lo haya llevado así en los últimos dos años?

La gran ventaja de este corte: es apto para todos los públicos

Puede que el motivo que explique que este sea uno de los cortes más pedidos sea el hecho de que es apto para todo tipo de rizos, tal y como nos confirma Baras. "Se adapta bien a todos los rizos. En melenas con rizos más pequeños se puede llevar con flequillo rizado y con volumen, rollo Fama o Flash Dance. En melenas de rizo menos marcado se puede alisar un poco el flequillo y quitarle volumen, pero sin llegar a pulirlo", apunta la estilista.

Además, se puede dejar secar al aire

Se puede y se debe dejar secar al aire. La directora de Cheska nos confirma que es un corte cómodo y fácil de peinar, siempre y cuando se haga "un corte de pelo magistral". Y es que María Baras recala en la necesidad de ponerse en buenas manos puesto que el cabello rizado y ondulado "tiene sus particularidades. Hay que descargarlo mucho por dentro y hacer algunas capas para crear un volumen redondo y ochentero", puntualiza.

El truco para peinarlo es usar una crema para pelo rizado

Aceptada la necesidad de hacer un buen corte de pelo para conseguir este resultado, toca hablar del truco que deberías poner en práctica para hacerte con ese rizo nada encrespado, brillante y un tanto jugoso: utilizar un definidor de rizos en crema tal y como recomienda María Baras: marcando las ondas con los dedos haciendo pequeños retorcidos. ¿Y el flequillo? Si quieres un resultado como el de la imagen, más liso, necesitas direccionarlo con los dedos y estirarlo (pero sin llegar a pulirlo). Si prefieres dejarlo ondulado, Baras recomienda hacer los mismos retorcidos con los dedos.