Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor propone prórroga para el pago de servicios básicos por Covid-19

Centro Jurídico de ayuda al consumidor introdujo una iniciativa de Ley de emergencia para la pandemia Covid-19 en materia económica en Nicaragua. Juan Carlos López del Centro Jurídico propone prorrogar la deuda de los usuarios en los pagos de los servicios básicos.

Según López, la iniciativa de Ley estimula la oportunidad de prorrogar la deuda de los usuarios para los servicios básicos como energía eléctrica y agua potable, “ no se trata que el gobierno vaya a subsidiar la deuda de la gente, lo que se propone es una prórroga de dos meses que da la posibilidad al que no tiene cómo pagar que el servicio no sea suspendido y que en un plazo de 12 meses pueda pagar la deuda” explicó López. En cuanto a las multas o pagos en la Dirección General de Ingresos, DGI señaló que “el Estado de Nicaragua debe detenerlas y que haya una amplitud de prórroga, a fin de que las personas no están sofocadas por salir a la calle para buscar cómo pagar” expresó López en una entrevista a Canal 10.

Respecto a las deudas que tienen los tarjetahabientes con los bancos o microfinancieras, el Centro Jurídico propone hacer acuerdos especiales pero no reestructuración de la deuda.

De no establecerse estos mecanismos para la población, los nicaragüenses recurrirán a no va a pagar, advierte Juan Carlos López. "Esto nos va a sobrepasar económicamente de aquí a dos meses el desempleo va a ser mayor, el número de personas que va a andar buscando trabajo va ser mayor, el comercio internacional nos va a sobrepasar y la economía de Nicaragua es frágil".

Al respecto el economista Luis Murillo proyecta entre el 10 y 12 por ciento del desempleo abierto, como consecuencia del impacto de la pandemia Covid-19. En América Latina, Nicaragua es la tercera economía con mayor decrecimiento.

Murillo propone una revisión al Presupuesto General de la República para crear un fondo del 1% y establecer un acuerdo financiero a través de un estudio actuarial.