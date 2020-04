Periodista Loanny Picado se encuentra en etapa de recuperación por coronavirus

La periodista nicaragüense Loanny Picado quien reside en Holanda, quien informó haber dado positivo de Coronavirus el pasado 30 de marzo, aseguró a 100% Noticias que tiene más de 15 días de estar aislada y contó todo lo que ha vivido durante estas dos semanas. Picado ahora está en la etapa de recuperación, pero todavía está tomando las medidas de prevención que le han orientado los médicos.

“He tenido dolores de cabeza fuertes, mareos debilidad, fatiga, deficiencia respiratoria, fiebre alta mayor de 38 grados, la perdida del olfato y por varios días perdí el sentido del gusto, gracias a Dios he podido pasar toda mi recuperación en casa, pero aislada, en una habitación de unos cuantos metros cuadrados, mi cuadro no fue un cuadro severo de coronavirus y se pudo tratar en casa” dijo Picado

Además, a través de su cuenta de Twitter publicó que “cuando uno ha pasado de sentir síntomas del virus, eso no significa que ya estás a salvo. La etapa de recuperación es importante. Acá debes tener mucho cuidado, seguir reposando, alimentarse BIEN, vitaminarse” mencionó Loanny en su red social.

También la periodista confesó que cada noche debía nebulizarse cuando las crisis respiratorias se le presentaban pese a que éstas no eran severas. Picado dijo que tiene dos días de que los síntomas desaparecieron, por lo cual se encuentra en la etapa de recuperación que tiene una duración de 15 días más.

Día 16: Por primera vez en dos semanas, no tengo gripe, ni dolor de cuerpo, ni tos, solo me siento débil de la azotada del virus. Siento que mi cuerpo está empezando a recuperarse. Aún aislada en mi cuarto, pero mañana ya podré salir a la sala y el patio, pero no de casa.Gracias! pic.twitter.com/gQLA5ZZufk