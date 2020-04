En el programa televisivo “El Debate” en France 24, el periodista sandinista Moisés Absalón Pastora, le atribuyó el control de la pandemia del coronavirus en Nicaragua a un “Milagro”, cuando lo que está ocurriendo es que el régimen sandinista de Daniel Ortega está ocultando cifras del número de casos confirmados por Covid-19.

Ante el cuestionamiento de ¿Dónde está Daniel Ortega? Pastora refirió que el dictador está trabajando desde su despacho y que no es un presidente “farandulero” “Aquí en Nicaragua estamos viviendo un milagro, mientras en otros países están tratando de ver cómo se hace en Nicaragua para ver cómo se mantiene controlada esta pandemia o minimizar su máxima expresión, Daniel Ortega está trabajando desde su despacho, Daniel Ortega no es un presidente farandulero como Nayib Buke en El Salvador, Duque en Colombia, Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en Estados Unidos, Ortega no tiene esas características que sustituyan la institucionalidad de un país, para a través de las redes sociales en Twitter o Facebook realizar medida que corresponden en un país para enfrentar esta situación” manifestó Pastora.

A Pesar que Ortega forma parte de ese pequeño grupo de presidentes que no tiene presencia en redes sociales, es un personaje populista que motiva a sus fanáticos a realizar cultos a la personalidad a través de canciones como “El Comandante Zequeda” o “El Gallo Ennavajado”

Al programa fue invitado José Pallais, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quien argumentó que lo más importante no es donde está Daniel Ortega, sino “la ausencia del gobierno de Ortega y Murillo que no está lado del pueblo de Nicaragua, los nicaragüense con gran inteligencia siguen las orientaciones de la OMS, Iglesia Católica, Sociedad Civil y la oposición, mientras Ortega a través de los voceros del ministerio de salud han querido hacer todo lo contrario exponer a los ciudadanos nicaragüenses, impulsa la transmisión del virus mediante la convocatoria masiva a concentraciones de personas en marcha, carnavales, actividades de playa” sostuvo.

Para Carlos Páez, Internacionalista y profesor de la U externado en Colombia, en Nicaragua no hay liderazgo, no hay presidente, “sabemos que el presidente no está gobernando, no está poniendo la cara, no está siendo un líder, un presidente en la sombra, un presidente espectral, un presidente que no se ve no es un liderazgo, no es el liderazgo que se necesita” señaló el experto.

Páez indicó que en un momento de crisis la historia enseña que los líderes deben de estar al frente siendo vistos, hablando y siendo escuchados y siendo seguidos por los pueblos a los que gobiernan y eso es lo que no está pasando con Daniel Ortega.

“Otros han dicho que está en un auto cuarentena impuesta para él y su esposa, ella tampoco ha parecido sólo se ha escuchado la voz pero no ha aparecido dando instrucciones, instrucciones cuestionables en este manejo de la crisis. Lo que más se necesitaría es un liderazgo visible, palpable y es lo que no está sucediendo en Nicaragua, a diferencia de todos los países del mundo donde los líderes han salido a proponer y llevar a las personas a que se cuide y que le hagan frente a semejante crisis que estamos viviendo, no estamos frente a un milagro será todo lo contrario estamos a un fenómeno fantasmagórico” apuntó Carlos Páez, analista internacional.

Según Pastora, Nicaragua tiene el mejor sistema hospitalario de Centroamérica con un laboratorio biológico que están creando la medicina para combatir el coronavirus bajo la supervisión cubana. Para el propagandista Pastora la fórmula mágica es que el país “tiene 19 hospitales que se han construido desde el 2007 por Daniel Ortega y porque han desplazado a miles de nicaragüenses en cada barrio enseñándoles y diciéndoles instruyendo a la población que hacer y qué no hacer ante esta pandemia”.