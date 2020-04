87.1 % de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica están en el desempleo

La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, desarrolló una encuesta rápida entre los refugiados, enviándola por la vía electrónica a los grupos organizados sobre el coronavirus en Costa Rica y cómo les afecta el impacto del virus en la economía de la nación.

La encuesta arrojó que la situación más problemática entre los refugiados nicaragüenses en Costa Rica, es el desempleo. El 87.1 % responde que NO tienen trabajo, lo cual permite avizorar una situación extremadamente complicada para los mismos, ya que no podrían solventar el pago de alquiler, la compra de alimentos mientras dure la crisis.

La medición también revela que entre el 83.5 % y 95.6 % tienen limitaciones en alimentos y medicinas, lo cual indica claramente las necesidades que están aquejando a los refugiados.

Como consecuencia de los dos elementos anteriores, el 95.2 % plantean las escasas posibilidades de poder sobrevivir con recursos propios 15 de cuarentena, por no poder salir a buscar un trabajo que les permita el sustento diario. De ahí la percepción de los refugiados, que al menos allá en Nicaragua no pagan alquiler y decidan regresar, no midiendo que se exponen a una situación de mayor peligrosidad, señala la encuesta.

El 91.4 %, equivalente a 245 personas de las 268 que contestaron la pregunta dicen tener información del COVID 19. Las restantes 23 personas, equivalentes al 8.6 %, desconocen sobre la pandemia, por lo que se hace necesario desarrollar una campaña más a profundidad con los refugiados nicaragüenses en Costa Rica.

La encuesta fue realizada a un total de 273 solicitantes de refugio nicaragüenses en Costa Rica.