Washington Post: El presidente ha desaparecido; su esposa, la vicepresidente, dice que el coronavirus no es un problema. Nicaragua se niega a enfrentar una pandemia

MANAGUA, Nicaragua - En la foto, un grupo de niños en trajes de baño están sentados alrededor de una mesa en la playa. Están bebiendo Coca-Cola, saludando, sonriendo.

"Tenemos un país único ... ¡y es mejor disfrutarlo con su familia!" Escribió Juan Carlos Ortega, el hijo del presidente de Nicaragua, en un tuit con la imagen de sus hijos publicada el fin de semana pasado.

A medida que gran parte de América Latina se apaga frente al coronavirus , Nicaragua se destaca como un caso atípico radical: insta a los ciudadanos a ir a la playa, disfrutar de cruceros de vacaciones y salir a jugar juegos de pasión en la temporada de Pascua.

En lugar de desalentar a las multitudes, el gobierno sandinista está tratando de fabricarlas. Está promoviendo festividades como un evento para distribuir una golosina de fruta azucarada: "el mayor evento de almibar en Nicaragua". Las autoridades no han cerrado fronteras, negocios o estadios.

Pero lo que quizás más distingue a la nación centroamericana es su presidente. Daniel Ortega no parece liderar la situación contra el coronavirus. De hecho, no ha aparecido en público en un mes. El gobierno dice que todavía tiene el control. Pero los nicaragüenses se preguntan nerviosamente si el ex guerrillero marxista está enfermo, muerto o simplemente está evitando el contacto humano.

Mientras tanto, los grupos de salud y derechos humanos en el hemisferio están cada vez más alarmados por el enfoque de laissez-faire del gobierno al virus mortal.

Los vecinos de Nicaragua temen que puedan verse afectados por los efectos indirectos. "Estamos preocupados por su enfoque, porque las recomendaciones de la [Organización Mundial de la Salud] son ​​para el distanciamiento social", dijo el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.

"Llamar a marchas y multitudes de personas va en contra de estas recomendaciones", dijo a CNN en Español .

El jueves, Michael G. Kozak , el subsecretario de Estado asistente de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, tuiteó que "Daniel Ortega no se encuentra en ninguna parte", ya que su país enfrenta a covid-19. "Nuestros corazones están con las personas de #Nicaragua que necesitan liderazgo e información objetiva sobre esta pandemia mortal", escribió. El gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a los familiares de Ortega y a la policía en represalia por lo que llama su corrupción y brutalidad.

Ortega , de 74 años, es uno de los políticos más conocidos de América Latina, el líder de la revolución sandinista que derrocó a un dictador de derecha en 1979. Regresó a la presidencia en 2007 y ha ganado la reelección en dos ocasiones desde entonces. Su gobierno se ha vuelto fuertemente autoritario en los últimos años

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado a Nicaragua "a reconocer la extrema gravedad de la situación e inmediatamente adoptar medidas para abordar y contener la pandemia". Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud , dijo a los periodistas que "nos preocupan las pruebas, el rastreo de contactos, la notificación de casos" en Nicaragua, así como "la prevención y el control inadecuados de infecciones".

En ausencia de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, también su esposa, ha estado dando entrevistas telefónicas diarias a los medios oficiales. Nicaragua ha reportado solo ocho casos de covid-19 y una muerte. Las autoridades dicen que todas las infecciones se adquirieron en el extranjero.

Costa Rica , el vecino menos poblado de Nicaragua, ha confirmado más de 500 casos de covid-19. El gobierno cubano ha dicho que tres de sus ciudadanos que visitaron Nicaragua recientemente dieron positivo por el virus.

Josefina Bonilla, doctora y experta en salud pública en Managua, la capital, dijo que el bajo número de casos de Nicaragua refleja la falta de pruebas. El gobierno no ha revelado cuántas personas se han sometido a los exámenes, y se ha prohibido a los hospitales privados realizarlos.

"Si solo haces algunas pruebas, solo obtendrás algunos resultados positivos", dijo Bonilla.

Ella dijo que Nicaragua disfrutó de algunas ventajas al enfrentar la crisis de salud. El país de 6 millones está menos densamente poblado que otros en la región. Solo un pequeño porcentaje de ciudadanos son ancianos, el grupo que generalmente sufrió la mayor cantidad de muertes. Pero también es el segundo país más pobre del hemisferio, después de Haití. Si el virus se propaga sin control, dijo Bonilla, podría enfrentar un " escenario catastrófico ".

Y es por eso que las grandes reuniones de las últimas semanas están causando tanta alarma.

Las autoridades han organizado manifestaciones progubernamentales, incluida una a mediados de marzo denominada "Amor en el tiempo de Covid-19" para mostrar "solidaridad" con las víctimas en todo el mundo.

Incluso cuando otros países centroamericanos cerraron aeropuertos, escuelas y eventos deportivos, Nicaragua se ha mantenido abierta para los negocios. Su liga de fútbol ha seguido celebrando partidos , con algunos jugadores ansiosos con máscaras. Las escuelas públicas permanecieron abiertas hasta el 3 de abril, el comienzo de un receso de Pascua extendido. La agencia oficial de turismo promocionó muchos eventos de Semana Santa, desde torneos de pesca hasta concursos de belleza.

El ex canciller José Pallais dijo que el gobierno parecía temer que la pandemia pudiera dañar la economía ya apática. Una vez que creció rápidamente, se derrumbó después de que el gobierno reprimiera violentamente las protestas prodemocráticas en 2018. El sector turístico crucial se vio particularmente afectado.

El gobierno quiere "asegurarse de tener los ingresos para mantener su aparato represivo y mantener su base movilizada y lista" en caso de que haya más manifestaciones, dijo Pallais.

Murillo, quien también se desempeña como portavoz del gobierno, no devolvió una llamada y un correo electrónico en busca de comentarios.

Las autoridades dicen que están haciendo un trabajo responsable preparando a las personas para covid-19: enviando equipos de salud de puerta en puerta para alentar a las personas a lavarse las manos y reportar fiebre u otros síntomas de virus. Murillo dijo el miércoles que el gobierno estaba "aplicando rigurosamente" medidas sanitarias en aeropuertos, puertos y cárceles.

Pero cuando un obispo católico recientemente intentó abrir varios centros médicos para proporcionar información sobre el coronavirus, dijo que el Ministerio de Salud lo había bloqueado. "La diócesis quería trabajar para la salud de la gente, y no se nos permitió", tuiteó el obispo Rolando Álvarez , de la ciudad norteña de Matagalpa.

Los nicaragüenses cautelosos están tomando sus propias precauciones. Las iglesias en este país predominantemente católico cancelaron las procesiones de Semana Santa y han estado transmitiendo misa por video. Las playas han permanecido en gran medida vacías. (Al final resultó que, la foto de la playa tuiteada por el hijo de Ortega era vieja.) Las escuelas privadas cambiaron a clases en línea hace semanas.

"La gente se queda en casa", dijo Leonardo Torres, jefe del comité nacional de pequeñas y medianas empresas, al sitio de noticias Nicaragua Investiga . Dijo que las esperanzas de que Nicaragua recibiría a 160,000 turistas, como lo hizo el año pasado, se habían desvanecido, podría no obtener la mitad.

Poco después de que habló, un vuelo de Aeroméxico despegó de Managua hacia México. Fue el último vuelo de la última aerolínea internacional que sirve a Nicaragua. Todos han cancelado sus vuelos indefinidamente.