CONFIDENCIAL: Doctora nicaragüense: “El error de Nueva York fue esperar aumento de casos para tomar medidas”

Dra. Esther Argüello, infectóloga nica en EE.UU. advierte que la epidemia en Nicaragua podría llegar a ser “apocalíptica"

Si el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no define una estrategia efectiva para hacerle frente a la pandemia del Covid-19, el escenario al que podría llegar Nicaragua sería “apocalíptico”, consideró Esther Argüello, médico infectóloga e internista nicaragüense que trabaja en el hospital Jacoby Medical Center, en Nueva York.

“Sí, puede ser más apocalíptico. Va a ser peor si continúan así, si no hay medidas necesarias para evitar el contagio”, expresó Argüello. “No hay que subestimar al covid-19. Se ha dado un mensaje generalizado a la población diciendo que es un simple catarro, y es un grave error”, opinó.

Argüello manifestó que, si bien es cierto las estadísticas indican que el 81 por ciento de las personas tienen padecimientos leves derivados del covid-19, el restante ha enfermado de gravedad y han parado en el hospital. Asimismo, estimó que no se puede minimizar el impacto que tendrá en los jóvenes la pandemia, pues, aunque los números reflejen que son las personas de mayor edad quienes tienen más daño, le ha tocado ver a grupos de ciudadanos mayores de 30 años ser intubados.

La doctora señaló que, aunque los jóvenes sean el grupo poblacional menos afectado, es posible que la mayoría terminen contagiados pero asintomáticos, sin embargo, al no tomar medidas de aislamiento social y continuar asistiendo a sitios con aglomeración, es probable que este grupo se convierta en transmisor del covid-19.

“Si en Nicaragua impacta como acá (Nueva York), no creo que puedan montar una respuesta contundente una vez que el virus esté propagado. Nicaragua debería aplicar las medidas a tiempo y no fomentar aglomeraciones sabiendo que, en Estados Unidos, Ecuador y otros países hay miles de casos y que la gente se está muriendo. Eso es inaudito”, expresó.

Nueva York es la ciudad que tiene más casos de covid-19 en el mundo. Hasta el once de abril registraba 174 489 contagiados, una cifra mucho mayor comparada con el número de positivos en países como España o Italia. Para atender la pandemia los hospitales tuvieron que realizar muchos cambios de tal forma que se garantizara la atención correcta a cada paciente.

“Se tuvo que incrementar el número de camas y triplicamos la capacidad de cuidados intensivos. Los doctores residentes de otras especialidades fueron llamados para ayudar al área de medicina interna, pues los que tratamos a las personas con covid-19 somos internistas apoyados por infectólogos”, explicó Argüello,

Hasta el momento el gobierno sandinista no ha adoptado ninguna medida de aislamiento social, la suspensión de clases o el teletrabajo en las instituciones públicas. Contrario a esto, ha llamado a sus fieles a salir a las playas, carnavales y participar en caminatas, exponiendo a los ciudadanos ante la pandemia.

“Otro error es esperar que el número de casos incrementen para empezar a tomar las medidas. Ese fue el error en Nueva York. Si no detectás los casos, si menosprecias el hecho de que el virus ya lo tenés en tu lugar, pero no lo has diagnosticado, lo que va a pasar es que el virus te puede ganar. Deberían adoptar las medidas ya. Evitar aglomeraciones, cerrar escuelas, universidades, y tratar de hacer las cosas de forma remota”, aconsejó.

Argüello explicó que en Nueva York no colapsaron, todavía, porque el gobierno dispuso de recursos económicos para enfrentar la pandemia, aunque recordó el caso de Italia, donde el sistema de salud colapsó y han muerto cientos de personas.

“En Nicaragua puede pasar y va a ser peor porque no hay recursos económicos, el número de camas es de 0.9 por 1000 habitantes, aquí tenemos capacidad para incrementar las camas, pero en Nicaragua no tenemos recursos como estos”, indicó.

Los pocos casos y la neumonía

Este sábado el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el noveno caso de covid-19, todos importados, de acuerdo a la versión que ha ofrecido el secretario general de esta institución, Carlos Sáenz.

“Yo creo que Nicaragua debe tener más casos, honestamente si tenés a El salvador y Costa Rica con mayor número de casos, y sabiendo que tenemos bastantes flujos migratorios con estos países, creo que debe haber más casos. No sé qué algoritmo están usando para hacer disponible a la población el test, no sé si las personas que asisten a los centros de salud con fiebre son inmediatamente diagnosticadas o les dan el test. Esto influye también en el registro de casos”, opinó la doctora.

Además de la falta de información sobre el protocolo usado por el Minsa para realizar las pruebas, también asoma en el panorama el hecho de que en los hospitales centinelas, según denuncias realizadas por pobladores, al presentar síntomas de covid-19, son tratados como neumonía atípica y no les realizan el test. En marzo el Minsa reportó 22 713 casos por neumonía y 66 muertes.

“El algoritmo debería ser que, sabiendo que hay una pandemia a nivel mundial, si ves a una persona con neumonía atípica, deberías de considerar que puede ser covid-19 y hacer el test. Porque es lo lógico, si sabes que hay un virus que está afectando a nivel mundial y que uno de los síndromes que causa es neumonía, se debería hacer la prueba.

La neumonía te puede dar en cualquier momento, pero cuando hay un pico, obviamente te vas a la epidemiología y ves que la causa más frecuente es covid, por esto es que debería hacer el test. De eso no debería haber dudas”, explicó Argüello.

Sobre la falta de transparencia del Gobierno respecto al tratamiento de la pandemia, la doctora Argüello consideró que, en cualquier país, la comunicación debe ser transparente, por lo que es importante que la información necesaria sea pública y que se les comience a hacer el test universal a todas las personas que presenten síntomas de covid-19.

“El ciudadano necesita saber en dónde está parado, creo que es un error que se esté ocultando esta información”, insistió.

Las recomendaciones de la doctora Argüello