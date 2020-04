Sáenz: “Ortega con ínfulas de líder mundial y profeta”

9:45 a.m.

Luego de la comparecencia del dictador Daniel Ortega quien estuvo ausente por un mes frente a la pandemia del coronavirus, el analista político Enrique Sáenz señaló que Ortega demostró una vez más que no le importa el pueblo nicaragüense y que va a continuar con sus mismas políticas de represión.

“Ortega apareció con ínfulas de líder mundial y profeta, uno de los gobernantes más desacreditado a nivel mundial, señalado de cometer delitos de lesa humanidad, violaciones masivas a los derechos humanos del pueblo nicaragüense, de perpetrar crímenes, torturas, encarcelamiento ilegales, aparece dándoselas de gran maestro de moral y política” manifestó Sáenz, quien asegura que el pueblo nicaragüense ya no cree en las “patrañas” del dictador.

A Pesar que Ortega criticó a los líderes mundiales principalmente Estados Unidos, Sáenz recordó que mientras otros gobernantes del mundo (buenos, malos o regular) daban la cara y se ponían al frente de su gobierno para combatir la pandemia, “Ortega se escondió y comenzó a especular con su ausencia, con la intención de generar expectativa para causar notoriedad y aparece como el gran líder mundial dando lecciones de moral y política, dando a entender que su voz resuena en los asuntos mundiales, más bien debe provocarles risa a los líderes” indicó el analista.

Según Sáenz, la lentitud con la que avanza el coronavirus en Nicaragua no se debe a las políticas del régimen de Daniel Ortega, sino es gracias a la responsabilidad del pueblo nicaragüense que ha prestado “oídos sordos a los cantos de sirena” e irresponsables de los voceros del régimen que "llamaba a fiestas, concurso, a las playas, pero por fortuna el pueblo comenzó con sus propios medios de protección"

Otra crítica que hizo el analista sobre el discurso de Daniel Ortega fue respecto a “presumir de su sistema de salud en Nicaragua”, a pesar que el presupuesto que destina para salud deberia darle “verguenza”. Según el político Enrique Sáenz la partida presupuestaria para salud es de 16,000 millones de córdobas; es decir que destina seis dólares por mes para cada habitante, en medicinas destina 1,500 millones de córdobas, que significa C$19 córdobas por mes, ni siquiera un dólar. “El monarca presume que tiene el medicamento nosotros si podemos emplazarlo a que eso que destina para las fuerzas represivas del pueblo que son 6,500 millones de córdobas, cuatro veces más que lo que destina para medicamentos que aumenten los gastos de salud y disminuya la partida para las fuerza represiva”

Sáenz explicó que pese a que el régimen trajo a colación el caso de la joven nicaragüense detenida en la frontera de Costa Rica, la cual fue sometida a la prueba del coronavirus que resultó negativa, olvidó los cinco casos de covid-19 exportados a Cuba los cuales fueron confirmados por las autoridades de salud de la isla.

“Ortega no anunció ni una sola medida económica en general para los miles de miles de nicaragüenses que se acuestan con el estómago vacío porque no tienen empleo y con los otros miles que no saben si mañana va a perder su empleo, es ajeno a la zozobra de la microempresa que están pasando el Niágara en taburete para poder sobrevivir a esta pandemia” manifestó Sáenz.