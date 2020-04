Jóvenes universitarios debaten sobre renuncia o diálogo con Daniel Ortega, a dos años de insurrección de abril

A dos años de la insurrección cívica de abril, aglunos de los jóvenes que fueron protagonistas como Dolly Mora de Alianza Universitaria, Fernando Sánchez de liderazgo juvenil nicaragüense, Bayron Estrada, lider estudiantil de León, Harley Morales joven sociólogo, Max Jerez de Alianza universitaria nicaragüense, conversaron en 100% Entrevista con Lucía Pineda Ubau.

Los jóvenes debatieron entre otros puntos sobre si a dos años cabe la exigencia de renuncia o diálogar con el dictador Daniel Ortega. Los universitarios también abordaron el tema de tener mayor participación y representación en la Coalición Nacional. Además de sus propios encuentros y desencuentros durante estos dos años.

Fernando Sánchez, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos y fue co-fundador de AUN, aseguró que“ las vías violentas no han sido nuestro foco de atención no han sido el camino que nosotros quisiéramos porque conocemos las historias de nuestras familias y casa uno de los sufrimientos que vivieron nuestra población en décadas pasadas… hay un problema la gente escucha diálogo y le da pánico se pueden leer en los comentarios en las redes sociales y eso se debe a la mala experiencia que se vio y se transmitió en el diálogo nacional” mencionó Sánchez.

“Pienso que si se diera un diálogo principalmente deberían estar actores en los cuales el pueblo confíe y no tenga una afinidad directa a empresarios ni una agenda muy definida y que lleven intereses personales sino algo que se encaje a los diferentes sectores sociales que fue la visión del diálogo nacional” enfatizó Sánchez.

Max Jerez por su parte argumentó “no se nos debe olvidar que el principal problema por el cual no se le ha encontrado salida negociada o dialogada a la crisis política que vive el país es la falta de voluntad de Ortega de encontrar una salida… no ha habido voluntad de ortega en ninguno de los procesos de negociación, otro término clave entre elegir entre una renuncia o un proceso de negociación, nosotros hemos sostenido que el proceso debe de darse de forma negociable entre el gobierno y la oposición” dijo el líder universitario.

“Cuanto tiempo vamos a esperar para que Ortega renuncie, llevamos esperando que lo haga desde 2018 y cuando no estamos esperando que renuncie estamos esperando que muera, entonces estamos siempre a expectativas que no están bajo nuestro control, hay que asumir el hecho de que Ortega está vivo y que ha controlado por las fuerzas el país” explico Max Jerez.

De igual manera Harley Morales aseguró “cuando hablamos de renuncia de Ortega hay que pensar en tres cuestiones 1 ¿hay una suficiente presión interna e internacional que lleve a la oposición negociar con Ortega?... creo que este momento no hay esa interrelación 2 ¿Qué incentivos tendría Ortega para renunciar? Creo que no tiene ningún incentivo en especial en estos momentos más bien hay un cierto atrincheramiento entre las partes y es importante que haya un consenso” dijo Morales.

“El tercer aspecto es ¿qué marco de transición? Yo creo que entonces no es una disyuntiva real sino mas bien pensar en términos procesuales como presionamos internacionalmente para poder llegar a negociar con Ortega y estar en buenas condiciones para negociar con él, mi posición es negociación con las victimas” dijo Harley Morales en 100% entrevista.

Por su parte Bayron Estrada mencionó “aquí no vemos victimas dentro es decir victimas negociando con Ortega en una mesa de negociación y deben de estar, no creo en el dialogo, dialogo para que, en este momento Ortega no cumplió ni uno solo de los acuerdos que firmaron sabemos que fue por la presión interna que nosotros )excarcelado políticos) salimos no fue por que Daniel Ortega fue bonito y nos dejo salir a los presos políticos… por si fuera asi de hubiese dejado de asediar. Dijo el excarcelado político Estrada.

“En los departamentos no quieren saber nada de dialogo con Ortega los municipios no quieren saber absolutamente nada de dialogo con Ortega… hay mucho mas acá hay muertos, asesinados, presos, hay violaciones de derechosconstitucionales si ortega no te da la pauta para dialogar con el tenes una Venezuela más” enfatizo Bayron Estrada.

Sin embargo, la líder estudiantil Dolly Mora señaló “ yo soy del más de la posición que ni una ni la otra en este momento no hay claridad política para decir cual es posible la renuncia es algo que ha sido una constante, ha esta permanente desde el primer momento… después del primer asesinato el 19 de abril las personas se levanta ya no por el tema de las reformas al seguro social ni el de indio maíz era que habían asesinados a jóvenes y que la gente decía basta… es hora de que se vaya es hora de que renuncié” expreso Mora a Lucía Pineda Ubau.