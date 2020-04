Departamento de Estado de EE.UU llama al régimen Ortega-Murillo iniciar una transición democrática

El Departamento de Estado de Estados Unidos recordó que este sábado se cumplen dos años desde que inició la insurrección cívica de abril de 2018, que dejó más de 300 fallecidos producto de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Two years ago, the people of #Nicaragua rose up peacefully to call for change. Unfortunately, their calls for freedom and transparency were answered only with bullets. Ortega and VP Murillo must provide for a democratic transition and a healthy, prosperous, and free Nicaragua.