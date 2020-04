10:16 a.m.

El paciente es un señor de 64 años de edad que está contabilizado por el MINSA

100% Noticias supo que el paciente con coronavirus de 64 años de edad falleció esta madrugada en el hospital Vivian Pellas, así nos confirmaron algunos familiares del ciudadano.

El señor era originario de Santo Tomás, Chontales y se dedicaba al comercio leche y queso.

El Ministerio de salud sandinista confirmó también en su reporte que el ciudadano falleció tras presentar una complicación esta madrugada.

"El señor de 64 años de edad, contacto de un caso importado, atendido en un centro privado desde el 7 de abirl, presentó esta madrugada una complicacion aguda e inesperada que con otros padecimientos que tenía condujo a su fallecimiento" dijo el secretario general del Minsa, Carlos Sáenz.

Nuestra fuente nos informó que esta familia vive un doble dolor, ya que la esposa del ya segundo fallecido por coronavirus, también resultó positiva y no ha sido reportada oficialmente en las cifras del Ministerio de salud. También nos informan que la hija del fallecido tiene el virus y tampoco ha sido reportado.

El paciente fallecido sería cremado este sábado. Él falleció a las 3:30 de la madrugada en el hospital Vivian Pellas.

El secretario general del MINSA, el doctor Carlos Sáenz ha informado durante estos días en sus escuetos y no tan claros comunicados que el paciente de 64 años de edad hasta ayer estaba "estable y atendido".

Según Sáenz el contagio lo adquirió por tener contacto con un caso "importado".

El paciente estuvo casi 2 semanas hospitalizado y estuvo intubado hasta hace tres días.

Este sábado los casos de coronavirus en el mundo ascendiron a más de 2.274.800 infectados y 156.140 muertos.

9.881 casos confirmados con coronavirus, reportaban los 8 países miembros del SICA, hasta las 9 de la noche de este viernes. De esa cantidad registran 383 muertos.



El MINSA sandinista registra en Nicaragua 9 casos, no aceptan que haya contagio comunitario aunque se han reportado casos que no han viajado al exterior y que no han tenido contacto con viajeros. Así también las cifras del régimen sandinista se contraponen con hechos como la importación de 3 casos de coronavirus que reportó Cuba desde Nicaragua y a la vez estas personas ya contagiaron a dos más en la isla, por su viaje a Nicaragua donde adquirieron el virus.



