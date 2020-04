Vale destacar que en esta conferencia de la Coalición Nacional, no asistieron miembros de la Alianza Cívica

La Coalición Nacional, demandó este domingo la renuncia del dictador Daniel Ortega y que se de "el inicio inmediato de una transición democrática que restablezca la justicia, democracia y libertad sin impunidad y con garantías de no repetición" dice un comunicado leído en un hotel capitalino.



Tanto el líder campesino Medardo Mairena como Félix Maradiaga, aseguraron que la coalición nacional reafirma que Daniel Ortega debe de "renunciar" y se convoque a elecciones adelantadas, libres, justas y observadas.



"Creemos que la crimininalidad de Ortega que en si misma es suficiente justificacion para que no esté en el poder, se le suma su incapacidad, sin embargo en Nicaragua no hay una independencia de poderes y no hay mecanismos juridicos, eso no quiere decir que no hemos cesado en el llamado original de abril y es que ortega no este en el poder" dijo Maradiaga.

Vale destacar que en esta conferencia de la Coalición Nacional, no asistieron miembros de la Alianza Cívica. No se observó a los cuatro movimientos juveniles que piden más presencia en la Coalición, pero que tienen dos sillas ya en la Alianza y participan en las reuniones de la Coalición y brilló por su ausencia Juan Sebastián Chamorro y Mario Arana.

Félix Maradiaga, al ser consultado por Alvaro Navarro de Artículo 66 sobre la ausencia de la Alianza Cívica, dijo desconocía los motivos de porque no llegaron a la conferencia de prensa.

"No se no te podría reponder, ellos habían confirmado su presencia, probablemente algún asunto logístico" aseguró Maradiaga miembro de la Unidad nacional azul y blanco.

100% Noticias consultó al doctor José Pallais, miembro de la Alianza Cívica, sobre su ausencia y expresó que "Io ignoro algún problema habrán tenido pero la Alianza participó activamente en su redacción, aportó y apoyo plenamente el texto leído" dijo Pallais.

#LoÚltimo Coalición Nacional reafirma que Ortega debe renunciar y llaman al "inicio inmediato de una transición democrática y elecciones adelantadas". En desarrollo https://t.co/c5dRYgSiMV pic.twitter.com/a0Zol9kTKi — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) April 19, 2020



"En este día conmemorativo de la lucha contra una tiranía sangrienta e incapaz, sostenida en el poder con la fuerza de las armas, alzamos nuestra voz para denunciar y demandar nacional e internacionalmente, que el Régimen Ortega Murillo no debería ni puede continuar en la conducción del Gobierno de la República de Nicaragua. Demandamos el inicio inmediato de una transición democrática que restablezca la justicia, democracia y libertad sin impunidad y con garantías de no repetición" demanda la Coalición Nacional en su comunicado.

Medardo Mairena del Movimiento campesino, aseguro que a la fecha hay 130 campesinos que han sido asesinados, la mayoría de forma selectiva y dio a conocer que un campesino fue asesinado cerca de Los Chiles en el departamento de río san juan.