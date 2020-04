Pastor estadounidense Tom Guess “El Avivamiento está por venir” para Nicaragua

El pastor estadounidense Tom Guess, quien en enero del 2018 profetizó los acontecimientos que se presentaron en abril del 2018 en Nicaragua, compartió una nueva palabra de parte de Dios para el pueblo nicaragüense.

A través del Canal 21, el pastor Guess recordó que Nicaragua está lista para el avivamiento. “Estoy aquí para decirte hasta mañana que Dios no ha cambiado su mente y su manera de pensar, no va a traer una profecía a medias, él (Dios) tiene un plan para traer restauración para tu nación y su plan de acuerdo a su tiempo”

Según el evangelista, otros pastores nicaragüenses recibieron confirmación que habrá una restauración y que este avivamiento que está por venir, está más cerca que nunca antes.

“En estos día he estado conmemorando lo que pasó en abril del 2018 y le pregunté al señor que significan esos nombre de dos años y me dijo que los dos años están detrás de Nicaragua, que siempre hay un tercer día del tercer año de Nicaragua, entrado el tercer año es un año de resurrección. Ahora sabemos que está oscuro pero estoy aquí para decirte que el hijo siempre resurge, él siempre tiene un amanecer y un ocaso, la oscuridad no tiene la última palabra Dios tiene la última palabra. Has entrado a tu año de tu resurrección sólo Dios lo puede hacer, va haber una transformación de una insurrección a una resurrección” manifestó Guess.

El pastor motivó a los creyentes a continuar orando, ayunando y mantenerse en unidad porque la batalla es espiritual. "No más la gente de Nicaragua serán engañadas o manipuladas por el enemigo. El tiempo es corto y cuando están envuelto en muerte y caos siempre hay un tercer día".