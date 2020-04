Están en su rutina anual de "jornada nacional de vacunación", pero, si andan visitando de casa en casa y ante una situación epidemiológica de una Pandemia por Coronavirus, a caso no es lógico pensar que como mínimo deberían andar con sus medidas de protección. Eso sería lo correcto.

Lea También: La canasta del ministro

Sinceramente que es una verdadera irresponsabilidad la de las autoridades del MINSA el no garantizar los insumos para proteger a sus trabajadores, y peor aún porque ellos mismos pueden ser los difusores del Coronavirus y no lo dudo que ante esta situación de Pandemia fue un error haber abierto las puertas a gente que pueden ser potenciales transmisores del Coronavirus.

Leer más: Precio del petróleo WTI “seguiría estando en el piso”, asegura Óscar Carrión

Y como lamenté ver el temor de estos trabajadores cuando les hice unas preguntas sobre el coronavirus, claro que no me contestaron nada, como si tuvieran un nudo en la garganta, que desgracia a la que tienen que hacerle frente: no poder hablar o comentar sobre un problema de salud mundial, sea por desconocimiento, amenaza o miedo a ser reprendidos, reprimidos o despedidos. No invento, eso lo pude ver y sentir. Dios los proteja.