Despacho 505: Anonymous amenaza con derribar los sistemas del régimen: la Policía y el INSS son sus primeras víctimas

Loryan Sonaro, un hacker que se identifica como miembro de la comunidad virtual Anonymous se atribuyó este miércoles el ataque contra las páginas web de la Policía Orteguista y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) como respuesta a los actos represivos del fin de semana en Ometepe.

Las páginas web de la Policía y el INSS están fuera de servicio desde esta mañana. El portal de la DGI también presenta problemas de carga. Pero la amenaza es mayor y abarca a todos los sistemas digitales de las instituciones del Estado.

Leer más: CONFIDENCIAL: Golpe económico por covid-19 será peor que crisis de 2018

“Saludos Gobierno nicaragüense, somos #Anonymous . Ya hemos jodido sus sistemas hace algunos años. Parece que no has aprendido la lección. ¿Deberíamos derribarte de nuevo? ¡Esperanos!”, había advertido el hacker el fin de semana al mostrar su inconformidad por los actos represivos en Esquipulas, Moyogalpa, donde la Policía Orteguista detuvo al menos cinco personas por conmemorar el segundo aniversario de la Rebelión de Abril.

#Anonymous #OpNicaragua #Nicaragua



Nicaraguan Institute of Social Security has been taken #Offline. All internal servers has also been taken down. Cloudflare won't protect your shitty servers!



Website: https://t.co/Hi7NRj3jVG



Check report: https://t.co/Hv5K0QbmlV pic.twitter.com/FVpnG0nO2l