Despacho 505: Anonymous tumba medios del régimen Ortega-Murillo

El ciberataque de Anonymous contra el régimen de Daniel Ortega ha alcanzado a la cadena de medios oficialistas. Hasta el momento los sitios del oficialista Canal 4, propiedad del Frente Sandinista, el estatal Canal 6, El 19 Digital y Canal 13 fueron dados de baja.

Estos sitios de noticias conforman el conglomerado de medios de difusión propagandista del régimen y en su mayoría son controlados por los hijos de Ortega y Murillo.

