UE: Nicaragua no ha realizado avances tangibles sobre la democracia y los derechos humanos

Dos años después del comienzo de las protestas y manifestaciones sociales de abril de 2018, Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad señaló que en Nicaragua no se han realizado avances tangibles sobre la democracia y los derechos humanos en el país.

#Nicaragua: Two years after the beginning of the April 2018 social protests & demonstrations, no tangible advances have been made. We reiterate our support to the Nicaraguan people in fulfilling their pressing needs and aspirations. https://t.co/SwjYtugajq