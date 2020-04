Relato del taxista sobreviviente por covid-19 revela que el Minsa lo desapareció de la lista a pesar que siguió hospitalizado

Este viernes el taxista Raúl Flores diagnosticado con el virus covid-19 relató el proceso de infección, hospitalización y recuperación de la enfermedad, su testimonio revela que el Ministerio de Salud Sandinista desaparece de la lista de pacientes activos a los casos reportados como delicados, a pesar que los ciudadanos permanecen hospitalizados por el virus.

Según el sobreviviente, el pasado 29 de marzo acudió al Hospital Occidental de Managua "Dr. Fernando Vélez Paiz" porque presentaba síntomas como dolores de cabeza, fiebre, tos, cansancio, “asistí al hospital me tomaron la temperatura la llevaba alta, me tomaron unas placas que refleja que los pulmones estaban mal, me hicieron la prueba del covid-19 y tenía que esperar al día siguiente el resultado, dormí en el hospital, al día siguiente llegaron los resultados y salió indeterminado y por el daño a los pulmones me trasladaron en ambulancia al hospital Alemán Nicaragüense (centro hospitalario destinado para atender a pacientes con coronavirus), cuando llego al hospital me recibieron tres doctores, los cuales me volvieron hacer otras placas y de entrada me dijeron necesitamos intubarte, pero a mí me da miedo mando un mensaje a mi familia que me saques de ahí, pero los médicos me dicen déjanos que te salvemos la vida” relata el taxista.

En su testimonio el paciente sobreviviente señala que 29 marzo fue al hospital Vélez Paiz, 30 marzo lo hospitalizan en Alemán, sin embargo el régimen sandinista reporta el caso hasta el día 05 de abril, a los seis días de estar hospitalizado el minsa sandinista lo desaparece de la lista exactamente el 11 de abril dejan de informar sobre su estado de salud y omiten señalar si se encuentra recuperado, aparentemente lo sacan de lista cuando lo desentubaron, según las fechas que brinda el sobreviviente en su testimonio. Lo cierto es que por su testimonio el paciente estuvo 21 días en el hospital y fue hasta el domingo 19 de abril que salió del hospital.

En el vídeo que circula en redes sociales, el paciente recuperado no informó como se contagió con el virus, si estuvo en contaco con algún caso importado o no. Algunos seguidores también se preguntan si la familia del paciente fue sometida a las pruebas del covid-19.