Confidencial: Dr. Carlos Hernández alerta: “Segunda semana de mayo”

Una comerciante del mercado Mayoreo, en Managua, usa un tapabocas como medida de prevención ante la covid-19.

El salubrista Carlos Hernández mantiene su proyección sobre el crecimiento exponencial del coronavirus en Nicaragua a mediados de mayo. “La última proyección que hicimos fue cuando teníamos nueve casos. Partimos de eso, pero la tasa de crecimiento que estimamos fue el promedio de los países vecinos y esta nos daba que la curva de crecimiento iniciaba en la segunda semana de mayo y nos mantenemos con esa predicción”, añade.

En las últimas semanas, Nicaragua elevó su porcentaje de letalidad por neumonía del 1.6% al 6.0%, a pesar que en estas fechas históricamente la demanda de estos casos es más baja. Este efecto podría estar relacionado con la llegada del covid-19 al país, advierte el salubrista Carlos Hernández, en entrevista con el programa Esta Semana y CONFIDENCIAL.

“Nunca antes habíamos tenido reportes de casos nuevos (de neumonía) menores a 1000 por mes. El promedio en los últimos tres años había sido de entre 2500 a 3500, pero hoy tenemos, por primera vez, cifras por debajo de mil. Sin embargo, la letalidad se nos subió a 6%, atribuible a que posiblemente esos casos eran más severos de los que se estaban recibiendo y que no se le hizo el diagnóstico de descarte de covid-19”, alerta Hernández.

Al 24 de abril de 2020, Nicaragua reporta las cifras más bajas de casos confirmados de coronavirus en Centroamérica, 11 casos positivos y tres muertos, con el porcentaje más alto de letalidad (27%), respecto a los casos confirmados.

Sin embargo, especialistas en Salud coinciden en que estos datos no son suficientes para entender el comportamiento el virus, porque no hay continuidad de los mismos.

“Estamos a ciegas porque no hay reportes de cuántas pruebas se han realizado, a qué poblaciones se les ha hecho y lo más importante en qué fase (de detección) estamos, porque si seguimos como hace dos meses que solo se hacía a casos sospechosos —que tuvieran síntomas severos y nexo con alguien que viene del exterior— estamos mal, porque esa etapa ya pasó”, dice el experto.

Sin cifra sobre pruebas

Las pruebas de covid-19 son fundamentales para entender el comportamiento de la pandemia, porque estas son las únicas que permiten identificar si hay o no trasmisión comunitaria y permitirían a los expertos hacer proyecciones y tomar decisiones. Sin embargo, el Gobierno ha ocultado toda la información.

“La variable fundamental es poder ubicar casos positivos territoriales de covid-19, porque ya debe de haber. Y allí donde haya más reportes de casos sospechosos es donde se debe hacer barrida con las pruebas. No hacemos nada con 50, 100 o 200 que están reportando”, explica.

Asimismo, advierte que aun cuando Nicaragua tiene el porcentaje más alto de letalidad de la pandemia, este dato tampoco se podría considerar como una tendencia debido a la poca cantidad de casos confirmados. Sin embargo, estos dejan en evidencia una debilidad en el manejo de los casos.

“Es de preocuparse que tres de 11 pacientes fallezcan, porque, entonces, significa que estamos detectando los casos tardíamente o que la forma en que han sido manejados no es la adecuada. Y nosotros nos inclinamos por la primera hipótesis”, advierte.

El covid-19 en Centroamérica

La evolución del nuevo coronavirus en Centroamérica ha sido lenta. Aún no se ha llegado al momento crítico y esto podría explicarse por las medidas de prevención tempranas tomadas por los Gobiernos y la población, aunque también se ha criticado el manejo de los datos en algunos países.

En Nicaragua, según un informe de movilidad de Google, ha habido una reducción del 45% de visitas a centros comerciales, restaurantes, parques y hasta a los centros de trabajo, pues varias empresas han implementado el trabajo remoto.

No obstante, Hernández alerta que “todo esto no basta teniendo abierto el sistema educativo, manteniendo jornadas de vacunación donde vemos que los trabajadores y los brigadistas de salud no tienen las medidas de protección, donde vemos a la familia están haciendo filas para ser vacunados”.

El médico, que es miembro del Comité Científico Multidisciplinario, lamenta el desconocimiento de los datos reales sobre el número de contagios.

Según el último reporte del Observatorio Ciudadano, con fecha del 22 de abril, han recibido 290 denuncias de casos de coronavirus. Los departamentos con mayores contagios serían Managua con 85 casos, Estelí con 27, Masaya 26, Matagalpa 24, Caribe Sur 20, Chinandega 15, Granada 14, Madriz 14, León 11 y Rivas 11.

Minsa afirma estar preparado

El Gobierno ha dicho que los hospitales cuentan con la preparación necesaria para atender los casos, pero no ha detallado cuál es la cantidad de equipos con la cual disponen.

Los datos más recientes, confirmados a CONFIDENCIAL por médicos y especialistas, indican que en Nicaragua hay menos de 6000 camas de hospital y solamente 160 ventiladores disponibles para los casos críticos, de los cuales el 80% ya está en uso por pacientes con otras patologías.