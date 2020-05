La Lupa: Isleños denuncian 13 días de asedio continuo de orteguista en Ometepe

11:24 a.m.

Comunitarios de la Isla de Ometepe confirmaron a La Lupa que la comunidad de Esquipulas continúa asediada por oficiales de la Policía Orteguista, que ahora no solo se limitan a estar en la entrada principal del pueblo y se han extendido a realizar continuos patrullajes en la zona.

“Ahora se andan en todas las calles, se andan recorriendo todas las calles y no es solo en Esquipulas. Andan de arriba para abajo recorriendo las comunidades y si uno los voltea a ver le mueven a uno las AK”, denunció una de las comunitarias de la Isla de Esquipulas que prefirió no brindar su nombre.

Los comunitarios de Esquipulas cumplen este sábado 13 días de constante asedio policial, desde que fueron atacados, y ocho de sus habitantes encarcelados por elevar la bandera de Nicaragua en conmemoración de dos años de la Rebelión de Abril.

Algunos de los parientes de los jóvenes de la Isla de Ometepe que fueron encarcelados apuntaron a La Lupa que sus familiares ya fueron trasladados al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo en Tipitapa, pero que el asedio a sus hogares es permanente.

“Pasan lento viendo para dentro las casas. Se la pasan en la cancha y en el parque, hacen sus actividades, pero como nosotros no vamos ahí se la pasan y no sabemos qué más harán ahí, pero no han parado de pasarnos vigilando como si fuéramos delincuentes”, denunció un familiar de los agricultores presos políticos.

Solidaridad entre campesinos

La líder campesina Francisca Ramírez, desde su exilio en Costa Rica, expresó que ese dolor y persecución que sigue sufriendo la Isla de Ometepe es el mismo dolor que “sufre toda Nicaragua”, por lo que expresó su solidaridad con todas las familias y exigió el cese de la represión y la libertad para todos los presos políticos, incluyendo los más recientes de la comunidad de Esquipulas.

El Movimiento Campesino Anticanal, a través de las redes sociales, también denunció la situación que vive la Isla de Ometepe, se solidarizaron y exigieron el cese de la represión.

“Nosotros como Movimiento Campesino, desde las bases, hemos observado la enorme represión que ha hecho la dictadura Ortega-Murillo con nuestros hermanos de la Isla de Ometepe en la población de Esquipulas, demandamos mayor solidaridad como hermanos nicaragüenses que sentimos el sufrimiento que están pasando nuestros hermanos de la Isla de Ometepe. Como también le mandamos ese gran mensaje de que no están solos, aquí estamos nosotros, y exigimos el cese de la represión contra el pueblo de Nicaragua y de cada uno de los hermanos que reclamamos nuestros derechos”, demandaron los integrantes del Movimiento Campesino.

Agregaron que, por su constate demanda de justicia y respeto de los derechos humanos, han sido encarcelados, perseguidos y asesinados, por lo que reiteraron a la dictadura orteguista que no son “ningunos criminales, somos un pueblo cívico que hemos luchado y seguimos exigiendo que haya justicia en Nicaragua y que se respeten los derechos”.

