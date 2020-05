Ambientalista Amaru Ruiz denuncia muerte de familiar por COVID-19 en Nicaragua

El ambientalista Amaru Ruiz denunció en redes sociales a la dictadura de Daniel Ortega por negligencia en relación al fallecimiento de un pariente por coronavirus en El Viejo, Chinandega, Nicaragua.

Según Ruiz, su tío Ramón Alemán Baldelomar no fue sometido a la prueba del COVID-19, pese a presnetar síntomas asociados al virus. El paciente padecía de leucemia.

Leer más: Minsa sandinista reporta quinto muerto por coronavirus en Nicaragua

Ruiz escribió “Desde el exilio denunció la negligencia del régimen de #Ortega. Muere mi tío Ramón Alemán Baldelomar por Covid19 indeterminado es originario de él Viejo Chinandega . El padecía de leucemia y le tocaba cambio de sangre fue al hospital Manolo Morales y no lo quisieron atender luego fue al Vivían Pellas lo revisaron y tenían los síntomas del COVID-19 pero el examen del COVID-19 le costaba 600 dólares (como depósito para poder atenderlo) que no tenía y se regresó al hospital de Chinandega donde había estado hace unas 4 semanas y lo internaron les pusieron el respirador artificial estuvo dos días no le quisieron hacer la prueba del COVID-19 ni el cambio de sangre y el día de ayer falleció y se lo entregaron en un ataud sellado y hoy 3 de mayo lo enterraron en la mañana, su esposa está presentando los síntomas también. La negligencia del régimen hizo que muriera mi tío”

Desde el exilio denunció la negligencia del régimen de #Ortega Muere mi tío Ramón Alemán Baldelomar por Covid19 ... Publicado por Amaru Ruiz es & nbsp; Domingo, 3 de mayo de 2020 El régimen sandinista informó hoy del deceso de un paciente de 65 años de edad, quien tenía padecimientos crónicos y enfermedades agudas asociadas; sin embargo se desconoce si se trata de la misma persona, dado que el Minsa sandinista no informa en qué hospital mueren las víctimas por COVID-19 en el país.

Leer más: Casi 30 trabajadores de la salud y familiares enfermos con covid-19, según fuentes extraoficiales, Managua y Chinandega con reportes escalofriantes

El régimen sandinista informó hoy del deceso de un paciente de 65 años de edad, quien tenía padecimientos crónicos y enfermedades agudas asociadas; sin embargo se desconoce si se trata de la misma persona, dado que el Minsa sandinista no informa en qué hospital mueren las víctimas por COVID-19 en el país.