“No, nos arrodillamos, no nos agachamos”, así respondió Rosario Murillo a sanciones impuestas por UE

Tras sanciones de la Unión Europea, la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo, se escuchó envalentonada en su intervención a través de los medios oficialistas, al señalar que “Yo no me vendo, ni me rindo, yo quiero patria libre o morir” citando a Sandino.

Según Murillo, el régimen sandinista se mantendrá firme ante “traiciones” dispuestos a defender Nicaragua, “Nuestra Nicaragua siempre libre, siempre digna, por eso con tanto orgullo y a todo pecho sabemos decir, Viva Nicaragua libre! porque somos dignos y porque esa Nicaragua libre es de todos los que la amamos”

“Aquellos que pretenden actuar como amos del mundo, traidores y cobardes, la dignidad no sabe de traiciones, ni de cobardía y en estos tiempos de pandemia y de lucha nobles y desafiantes por la salud y por la defensa de la vida de los pueblos, Sandino sigue denunciando a los cobardes, a los serviles, a los innobles, a los vendidos, a los entreguistas de siempre. lo vuelvo a decir y en grande para que lo hagamos todos yo no me vendo, ni me rindo, yo quiero patria libre o morir” expresó Murillo

“Es una lucha larga, somos capaces de vivir para siempre, entregados en amor y por amor a nuestro pueblo, por eso es que no nos arrodillamos, no nos agachamos,no nos vendemos y nos rendimos” manifestó Murillo dolida por las sanciones individuales a seis funcionarios “No hay que escuchar al maligno que se presenta en diferentes formas, no lo escuchamos, distinguimos y sabemos cuál es la voz de (Dios) y su mandato” dijo durante su acostumbrada alocución este lunes.