44 trabajadores de la salud enfermos, 34 renunciaron y 5 fueron despedidos en lo que va del coronavirus en Nicaragua

44 trabajadores de la salud enfermos, 34 renuncias y 5 despedidos, es el balance que hace el doctor José Luis Borge de las afectaciones del covid-19 en el personal tanto en hospitales públicos y privados.

“El Ministerio de Salud está amenazando a los médicos para que no continúen renunciando con no pagarles sus liquidaciones y con quintarles sus licencias para que no sigan ejerciendo su profesión ni en el área publica ni privada en el futuro” dijo Borge en 100% Entrevistas con Lucía Pineda Ubau.

El doctor Borge defendió que los profesionales de la salud no están violando la ley general de salud al renunciar o filtrar información sobre la crisis sanitaria que se vive en los hospitales.

"Más bien están cumpliendo con su labor de notificar por el bienestar público de estos casos el cual debería de ser la obligación del ministerio de salud, así que es el Minsa el que realmente esta faltando a la propia ley general de salud” señaló Borge.

Por su parte el abogado exiliado en Estados Unidos, Yader Morzan aseguró que “los médicos están en una encrucijada, por un lado, si se quedan los tiene amenazados con llevarlos a procesos penales por revelar algún tipo de secretos que ellos consideran profesional, incluso yo tengo conocimiento directo de médicos que se les ha dicho que se les puede acusar en la vía penal por revelar secreto” dijo Morazan en 100% Entrevistas.

“Por otro lado si se van los están amenazando con quitarles sus licencias sanitarias, los cuales se pueden clasificar desde dos puntos de vista; por un lado la repercusión administrativa que puedan tener, sin embargo, dentro del régimen disciplinario que establece la ley de carrera sanitarias y las categorizaciones que estable la ley general de la salud no se clasifica la situación que ellos están viviendo dentro de lo que la ley estable” aseguró el abogado.

De igual manera el doctor Morazan destacó que los cambios de diagnósticos y causas de muerte, eso sí representa delito y es penado con prisión.