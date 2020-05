Despacho 505: Eurodiputado José Ramón Bauzá: “Se debe sancionar a los hijos de Ortega y Murillo”

El europarlamentario se muestra complacido por las sanciones de la Unión Europea contra el régimen de Daniel Ortega, pero pide más. Se debe sancionar a la pareja dictatorial y a sus hijos porque ellos “solo entienden de sanciones”.

MADRID, ESPAÑA — Las sanciones contra seis funcionarios del régimen de Nicaragua anunciadas este lunes por la Unión Europea, se deben en parte, a la intensa y constante labor de denuncia y presión hecha por el eurodiputado José Ramón Bauzá. El español se congratula por las medidas adoptadas hoy, pero confiesa que esperaba más, pues considera que los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo deben ser sancionados.

En entrevista con Despacho 505, Bauzá anuncia que seguirá demandando más sanciones contra el régimen y sus funcionarios y llama a la comunidad internacional a mantener la presión para restituir la democracia en Nicaragua.

“Los dictadores, el matrimonio presidencial, solamente entienden de sanciones, de presión internacional. En el momento en que la presión internacional se rebaja, el matrimonio Ortega – Murillo se relaja. Lo que tenemos que hacer es estar siempre encima de ellos”, dice.

Después de muchísimo e intenso trabajo, por fin ha dado sus frutos: 6 funcionarios del régimen nicaragüense han sido sancionados. Ortega y Murillo son los responsables, y no cesaré hasta que respondan politica y judicialmente por sus crímenes. Vamos, Nicaragua! pic.twitter.com/q9H0eyRhFT — José Ramón Bauzá 🇪🇺 (@JRBauza) May 4, 2020

Después de innumerables advertencias, cartas, resoluciones, finalmente llegan las sanciones. Usted personalmente ha presionado mucho para que se dieran, ¿está conforme?

Es un momento muy importante para Nicaragua y para la democracia, que lamentablemente ha tardado mucho en llegar, pero que finalmente ha llegado.

Es un trabajo que llevamos haciendo desde hace meses en el Parlamento Europeo desde el momento en que fue aprobado el marco jurídico en el mes de octubre han pasado más de seis meses. La última resolución aprobada en diciembre decidió imponer este tipo de sanciones y en febrero yo personalmente ante tal dilación, me dirigí a cada país solicitando que no se demoraran más las sanciones, que era el momento de definirlas porque el pueblo de Nicaragua no tenía por qué esperar el resultado de una resolución que ya había sido aprobada. En este caso ha sido a seis funcionarios del Estado y nos congratulamos porque así sea.

¿Cómo es que se llega concluir que sean estos los sancionados, hubo más candidatos?

Lo que nosotros pedimos en la resolución es que se sancionara a personas con nombre y apellido y que jamás tenía que afectar al pueblo nicaragüense porque es el que padece las tropelías del matrimonio Ortega – Murillo. Por lo tanto, nos congratulamos que esas sanciones hayan llegado especialmente por el caso de Ramón Avellán, que además fue parte fundamental de la “Operación Limpieza”, donde se dispuso que se masacrara a tantas personas que eran inocentes por pensar diferente.

Lamentablemente, a diferencia de Estados Unidos, la Unión Europea no ha sancionado a dos personas que desde mi punto de vista deberían estar sancionados que son los hijos del matrimonio Ortega – Murillo (Laureano Ortega y Rafael Ortega), que también sabemos que son parte fundamental de toda esta trama de corrupción.

Por lo tanto, bienvenida sean esas seis sanciones y esperamos que hayan más. Personalmente, no descansaré hasta que todas las personas que han actuado con violencia privando de los derechos humanos al pueblo nicaragüense pasen por la justicia. Hasta ese momento no voy a descansar. No puede quedar nadie impune frente estas acciones contra los derechos humanos.

Los dictadores, el matrimonio presidencial, solamente entienden de sanciones, de presión internacional. En el momento en que la presión internacional se rebaja, el matrimonio Ortega – Murillo se relaja. Lo que tenemos que hacer es estar siempre encima de ellos para que sepan que lo que es necesario y justo es lo que pido a la Unión Europea: tenemos la responsabilidad para que haya cumplimiento de los derechos humanos en Nicaragua y para que haya una justa transición democrática hasta que se celebren unas elecciones con observadores internacionales y con una reforma al Consejo Supremo Electoral.

Se esperaban sanciones contra Rosario Murillo, Estados Unidos ya lo hizo. ¿Usted cómo ve esa posibilidad?

Lamento que las decisiones que se tomaron no hayan coincidido con las de Estados Unidos, en este caso también sancionando al matrimonio. Pero debemos seguir actuando con contundencia, debemos seguir ejerciendo presión internacional, denunciando lo que está pasando y condenando los hechos. Debemos seguir diciendo que el matrimonio Ortega – Murillo es el responsable directo de todas las tropelías y atrocidades que están pasando en Nicaragua.

Estas sanciones indican que todas las personas designadas tienen prohibido entrar a Europa y se les congela sus activos en este continente. ¿Tienen información de los bienes que podrían tener en Europa funcionarios del régimen?

Esa no es nuestra función, nuestra responsabilidad es que se produzcan esas sanciones. Después para eso hay otro régimen regulador, otra acción paralela que no podría ser ejecutada si nosotros previamente no solicitábamos el cumplimiento de esas sanciones.

Ustedes demandan un acuerdo reformas electorales consensuadas con la oposición, con la Coalición Nacional, pero el régimen ha dicho que solo van a ser discutidas con partidos políticos. ¿Cuál es la importancia de que estas reformas sean consensuadas y no impuestas?

Hay tres condiciones básicas para que las sanciones se dejen de solicitar: se debe producir la liberación de todos los presos políticos, el fin de la violencia y la reforma del reglamento del Consejo Supremo Electoral que nos asegure a todos que las elecciones van a ser absolutamente limpias.

Por eso queremos que haya observadores internacionales, para que cuando lleguemos a Nicaragua estemos todos certificando unas elecciones transparentes y limpias que son las que se merece, con justicia, el pueblo de Nicaragua. Nuestra responsabilidad es velar por esa transición con justicia.

Estas sanciones se dan en medio de la pandemia del coronavirus cuando la comunidad internacional está de lleno atendiendo esta crisis. ¿Cuál es el mensaje político que están enviando al régimen al anunciar estas sanciones en medio de esta situación internacional?

Hace unos días se dijo que Ortega al no aparecer podría estar muerto, yo esperaba que no fuera así porque todavía tiene que pagar por todos esos asesinatos que se han cometido en su mandato. Mientras el pueblo nicaragüense está padeciendo la falta de acción frente al coronavirus, la falta de protección al personal sanitario, Ortega se recluye en su mansión, se aísla para que no le pase nada. Es evidente cómo el dictador actúa pensando en él y su círculo más íntimo, es un buen momento. Todo momento es bueno para una sanción a los dictadores.

Recientemente ustedes enviaron una petición al régimen para enviar una misión a Managua. ¿Esa posibilidad sigue abierta?

Por supuesto. Seguimos exigiendo la presencia internacional de supervisión, una presencia de los parlamentarios europeos. Queremos saber que lo que nos dicen es verdad, y como no nos fiamos, como sabemos que es mentira, como sabemos que lo que se pone es un telón. Queremos ir allí a verlo, estando cerca de la oposición, estando cerca del pueblo nicaragüense. Queremos decir que estamos aquí para estar con ellos, porque queremos su libertad, que se actúa en el imperio de la ley.

Siempre que hay sanciones la propaganda del régimen dice que estas dañan al pueblo, pero ustedes han aclarado que no. ¿Qué le dice a la gente que tal vez se cree ese discurso oficial?

Jamás actúan sobre el pueblo de Nicaragua. Actúan sobre un gobierno dictatorial que se llama Ortega y Murillo. Queremos restituir la democracia del pueblo nicaragüense quitando de su ejercicio a un gobierno dictatorial, por eso las sanciones son específicas.

Finalmente, ¿podemos esperar más sanciones?

Espero, deseo y que además se produzcan con rapidez, si no, volveré a dirigirme personalmente a los Estados miembros exigiendo que cumplan con lo que en resolución se pidió en el Parlamento Europeo.

Con información https://www.despacho505.com/