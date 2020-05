“Mal haría Daniel Ortega y Rosario Murillo en subestimar sanciones europeas” aseguran analistas

Para el ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos Francisco Aguirre Sacasa, el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo no deben subestimar la gravedad de las sanciones impuestas por la Unión Europea a seis funcionarios del régimen sandinista porque eso abre la posibilidad que puedan sancionar a los miembros de la familia gobernante Ortega-Murillo en Nicaragua.

“Mal haría Daniel Ortega y Rosario Murillo en subestimar la importancia de estas sanciones que vinieron tarde, justamente porque son mucho más cuidadosos, mucho más renuentes a aplicar sanciones los países de la Unión Europea; sería un grave error no comprender la gravedad de lo que acaban de hacer los europeos”, manifestó Aguirre Sacasa.

El analista explicó que las sanciones de la Unión Europea son más contundentes e impactantes que las sanciones norteamericanas y canadienses, dado que no los activos de los Ortega-Murillo no han sido afectados directamente. “A la familia Ortega Murillo no le interesa en lo más mínimo ir a tomar el sol a Miami, ni asomarse por las cataratas del Niágara, ni visitar al Gran Cañón en los Estados Unidos, no tienen activos financieros en Estados Unidos estoy completamente seguro de ello; pero es completamente diferente la Unión Europea que además ha sido mucho más ponderada” argumentó Aguirre.

En 100%Entrevista con Lucia Pineda Ubau, Aguirre aseguró que los Europeos quieren que el régimen de Daniel Ortega se siente a negociar todos los temas que se han estado abordando desde que inició la crisis en abril del 2018, “sería un colosal error, una pésima lectura seguir sin adelantar el diálogo necesario para sacar a Nicaragua de la crisis sociopolítica”

De igual forma, el ex embajador Bosco Matamoros expresó en 100%Noticias que las sanciones europeas son “devastadoras y contundentes” porque fractura las funciones del Estado de Nicaragua.

“Hemos entrado a un nuevo camino que es irreversible, la pregunta que tenemos que hacernos son dos ¿Hay una devastación en cuanto a la capacidad del gobierno de Nicaragua de funcionar efectivamente?, su órgano policial no tiene ningún espacio, ninguna legitimidad internacional” manifestó Matamoros.

Matamoros recordó a la ciudadanía que “las sanciones de los europeos son individuales a personas responsables de violaciones de derechos humanos, sancionan específicamente a un órgano del Estado como es la policía. Estamos camino a convertirnos en un Estado marginado porque el Estado se está facturando por estas medidas”