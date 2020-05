Bosco Matamoros: Daniel Ortega se ha equivocado completamente en leer los tiempos, su capacidad de negociar se va limitando

El ex embajador de Nicaragua en países escandinavos y España, Bosco Matamoros, consideró que la situación que vive la dictadura sandinista en el tema de sanciones es "extremadamente dramático" y en contexto es una "tormenta" que va a caer sobre el régimen de Daniel Ortega.

Recuerde Leer: Reino Unido se suma a sanciones contra el régimen de Daniel Ortega

De igual manera explicó el motivo por el cual los nombres de estos 6 funcionarios de la dictadura repiten “coinciden en Europa, Inglaterra, EEUU y Canadá es porque la evidencia de estos funcionarios es tan aplastante que ellos se sobreponen a cualesquiera otras consideraciones y ahí vine lo que se dice una lluvia” expresó Matamoros en 100% Entrevistas con Lucía Pineda Ubau.

“Mientras este gobierno aquí en Nicaragua no empiece a dar una respuesta positiva, concreta no con espejismo ni con maniobras tácticas, sino completas, medibles y tangibles, la comunidad internacional no va a disminuir esa presión” asegura el ex diplomático Bosco Matamoros.

El ex embajador expresó que la decisión de aplicar las sanciones al régimen de Daniel Ortega son el resultado de un consenso general de los gobiernos “en Estado Unidos las diferentes agencias, departamento de Estado, defensa, congreso y otros, el Reino Unido" y agregó que en cuanto a la Unión europea "fue el Consejo de ministro los 27, cuyas decisiones se toman por unanimidad los que resolvieron y dictaron una serie de criterios para la aplicación de sanciones” valoró Matamoros.

Además Lea: Régímenes como el de Ortega-Murillo utilizan la pandemia de covid-19 para atacar trabajo de periodistas, dice EE.UU

Además, destacó que “la única manera de suspender estas sanciones es con medidas concretas en dos campos; una parte el asunto de la democratización que es un derecho fundamental y por otra parte efectuar elecciones trasparentes competitivas con observación internacional” expresó el exdiplomático al mismo tiempo que enfatizó que Daniel Ortega se ha equivocado completamente en leer los tiempos por lo que su capacidad de negociar se va limitando más y su capacidad de satisfacer cada día es menor.

PUEDE LEER: Estados Unidos seguirá sancionando al régimen dictatorial de Daniel Ortega

Para Bosco Matamoros el Dictador Daniel Ortega “ha convertido la debilidad de la oposición en la fuerza de la oposición porque la comunidad internacional no le ha dado la espalda, sino satisface aquellos que rechazan al gobierno de Ortega en Nicaragua, no es aceptable para comunidad internacional, el brazo armado de la democracia en Nicaragua se llama comunidad internacional”.