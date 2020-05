Dr. Pasquier: "Minsa reunió a directores de hospitales para decirles que se viene en serio"

El Presidente de la Asociación de Anestesiólogos de Nicaragua, Róger Pasquier aseguró en una entrevista en Canal 10 que Nicaragua se encuentra en la fase 3 “Contagio Comunitario” del COVID-19, aunque el Ministerio de Salud Sandinista no lo reconozca.

“La primera de las fases ya pasó cuando se habla de contagio externo, también la fase de contención que es cuando se reportaron los primeros casos, ahorita estamos para mí es una fase tres donde hay un contagio comunitario, independientemente de lo que digan otras fuentes; hay muchas personas que se están manifestando en todos los lugares de Nicaragua en Estelí, Masaya, Rivas, Chinandega, Managua” explicó el especialista.

Según el médico independiente, todas las asociaciones médicas están preocupadas porque se reportan contagios en el personal de salud público y privado. “Hay una gran preocupación por el contagio de médicos y personal de salud. Hay 12 médicos del hospital España de Chinandega que no se contagiaron en el extranjero sino aquí. Hay médicos y enfermeras infectados en el Lenin Fonseca y en el Bautista, un famoso emergenciologo. Si los soldados caen (médicos), la atención será desastrosa y ahí vendrá el colapso”, advirtió el médico.

Ante esta situación, el Presidente de la Asociación de Anestesiólogos de Nicaragua recomendó a la población quedarse en sus viviendas, dado que esta semana es importante dado que la curva exponencial del virus empezará a crecer. “Estamos en la pista del aeropuerto y el avión está corriendo sobre la pista, esta semana es clave porque este avión va a levantar vuelo, en una curva exponencial que nos va a asustar a todos, si vos no tenés la información bien definida, si no sabes donde están ocurriendo los casos no podés identificar los focos, como Chinandega porque la población se confía y se relaja” lamentó el especialista.

Pasquier sostiene que el #QuedateEnCasa no significa no ir a trabajar, sino que significa “no vayas al cine, no vayas a reuniones familiares de cumpleaños, significa protege a tus ancianos y que sólo una persona vaya al supermercado”. El Médico indicó que el sistema de salud en Nicaragua está colapsado desde hace bastante tiempo “no hay camas en el Hospital Manolo Morales, no hay cama en el Lenin Fonseca, no hay camas en cualquier hospital regional, es un sistema que está ayudando a la gente que no tienen cómo, pero no es un sistema que está resolviendo en el fondo, es un sistema que está bastante golpeado muy poca inversión económica en los hospitales, sino veamos el per cápita de ingreso por persona que hay en Nicaragua en comparación a otros países de la región”

En la entrevista al medio de comunicación el especialista fue enfático al señalar que el Minsa sandinista está consciente de lo que se le viene al país porque la semana pasada se reunieron con los directores de los hospitales privados del país. “La semana pasada se reunieron con todos los hospitales en Managua y le dijeron que esto se viene en serio la semana que viene, yo te lo estoy diciendo porque ellos mismos lo saben que esto nos va a colapsar, esto nos va a poner en tensión, así que agarrense duro ese fue el mensaje que más o menos se dijo la semana pasada porque todo se sabe en este país”

Para el médico las medidas que adoptó el régimen sandinista de desinfectar transporte público y mercados, son medidas tardías, por lo cual llamó a la suspensión de clases y aislamiento social porque en la fase tres es fundamental el distanciamiento físico. “¿A qué mente se le puede ocurrir hacer esas manifestaciones masivas?. Además, veo a muchachos que van a la escuela y van abrazándose y besándose”.

Respecto a las cifras que brinda el Minsa, Róger Pasquier reprochó la falta de transparencia en los datos “algunos médicos privados están viendo dos o tres casos diarios y con tomografía incluida, han comprobado que son pacientes asintomáticos con síntomas de coronavirus. Para el médico en Nicaragua “hay entre entre 15 a 20 fallecidos por COVID-19, cifra que sería mayor por la neumonía atípica y cuidado demás. La muerte por neumonía típica crecer un 88% en este último periodo esa neumonías atípicas se ha colado un buen número de COVID-19” indicó