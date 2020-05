Excarcelado político Carlos Gonzáles solicita ayuda hospitalaria para atenderse “neumonía viral”

El excarcelado político Carlos Gonzáles Flores se encuentra delicado de salud debido a que presenta inflamación en los pulmones provocado por una “neumonía viral”, por lo que solicita ayuda para comprar oxígeno.

Gonzales manifestó que acudió al centro hospitalario Humberto Alvarado en Masaya pero le negaron la atención médica por ser un opositor al régimen de Daniel Ortega, por lo que recurrió a una clínica privada donde los exámenes arrojaron que tiene inflamación en los pulmones, que le dificulta respirar.

“Estoy necesitando oxígeno porque me han hecho exámenes de todo y en las placas me sale que tengo inflamado los pulmones tengo una neumonía viral y el médico me mandó al hospital pero ahí no me atienden bien, la primera vez me sacaron no me atendieron, me tomaron una placa y sólo me dijeron que tenía bronquitis, decidimos buscar a alguien por medio de toda la familia hicieron una placa en un hospital privado y dice indica la placa que es lo que tengo los pulmones inflamados y que necesito oxígeno” expresó el excarcelado político.

El ex reo político apeló a la solidaridad del pueblo nicaragüense para comprar oxígeno “necesito esa mano amiga si me pueden ayudar, necesito de su ayuda lo principal es el oxígeno que Dios me los bendiga”

El ex prisionero político fue capturado el pasado 01 de enero del 2019 en Masaya. Si usted desea apoyar a esta familia de escasos recursos económicos puede comunicarse con Elizabeth Urbina Urbina, esposa del excarcelado político al número +505 8160 7481.