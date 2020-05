CPDH investigará 90 asesinatos de campesinos, Ejército sandinista tildó de "falso" denuncias de Medardo Mairena

El Ejército sandinista en Nicaragua convocó a conferencia a medios independientes en el contexto de las sanciones que aplicó el consejo de unión europea a seis funcionarios del dictador Daniel Ortega.

Esta semana el vocero del Ejército sandinsita en Nicaragua convocó a medios de comunicación independientes en Managua para negar que estén involucrados en los asesinatos de campesinos que ha denunciado Medardo Mairena, quien responsabiliza a militares activos.



“Es una total falsedad lo que este individuo viene diciendo. De tal forma que es necesario, que si él tiene evidencias que las presente, nosotros como institución estamos abiertos a escuchar, lo hemos dejado clarito, si él tiene que venga y las plantee, mire esta es la situación y vamos a proceder de acuerdo a la ley, ahora señalar es fácil pero demostrar es difícil y es complejo” dijo el coronel Álvaro Rivas, vocero del Ejército sandinista.

Las declaraciones del coronel Rivas se dan bajo el contexto de una semana de sanciones que aplicó el consejo de la unión europea compuesto por 27 países y por las sanciones a las cual se sumó por aparte, el Reino Unido, contra seis funcionarios del régimen sandinista involucrados en la represión y masacre del año 2018.



Este año el Ejército buscó al doctor Marcos Carmona, director de la CPDH, luego de varios años de cerrarle las puertas a los derechos humanos, para explicarles que no tuvieron ninguna participación en la represión, pero no le pudieron explicar por qué no han desarmado a los paramilitares.

En una entrevista realizada por Lucía Pineda Ubau el 9 de marzo del 2020 al doctor Carmona, dijo que le llamaba la atención que el Ejército los busque para dar su versión de varios hechos bajo el contexto de la represión del 2018 a la fecha, pues desde hace 14 años la institución castrense bloqueó toda comunicación con ellos, tras asumir el general Omar Hallesleven.

“Ellos están preocupados por las mismas sanciones que se le ha puesto la policía y quizás ellos están temerosos de alguna manera de que ellos puedan también ser afectados el día de mañana por no tener ese compromiso con los nicaragüenses, además recuerdo que en la primera reunión que tuvimos nos señalaban que en el contexto de la protestas, ningún militar participó y que ningún arma de guerra había salido del ejército y que ellos se habían dedicado a cuidar los centros y objetivos económicos del país importantes para garantizar el desarrollo económico” explicó Marcos Carmona, secretario de la CPDH el pasado 9 de marzo en 100% Noticias.

Este jueves el doctor Carmona, dijo al Boletín ecológico, que realizaron un "mapeo de alrededor de 90 campesinos que han sido asesinados" y anunció que investigarán estas muertes en los próximos meses "para determinar las verdaderas causas de muerte de estos campesinos" dijo Carmona.



"Se especula que son pasadas de cuenta, acciones políticas, accionse vinculadas a la narcoactividad, un sinnúmero de hechos, pero hasta que no vayamos al terreno e investiguemos objetivamente pues nosotros no vamos a tener las pruebas y documentación suficiente para emplazar a quien tengamos que emplazar, si aquí tiene responsabilidad la Policía lo vamos a seguir señalando, si aquí tiene responsabilidad el ejército también lo vamos a señalar" advirtió Carmona.

Los asesinatos a campesinos se han registrado en Wiwilí, Jinotega, Río San Juan, Matagalpa, Nueva Segovia, Quilalí, costa caribe norte y costa caribe sur.



“Si tiene una supuesta denuncia que lo presente en la Comisión Permanente de Derechos humanos, ahí está funcionando, ahí está el doctor Carmona que se la lleve y se lo demuestre y de acuerdo a eso nosotros vamos a proceder. Mientras esto no ocurra son planteamientos son especulaciones falso de toda falsedad” aseguró el coronel Rivas.