Diputado sandinista Carlos Emilio López defiende lo indefendible: hospitales están colapsados, dijo médico Róger Pasquier

Luego que el Presidente de la Asociación de Anestesiólogos de Nicaragua, Róger Pasquier aseguró en una entrevista en Canal 10 que el sistema en Nicaragua está colapsado desde hace bastante tiempo, el diputado sandinista Carlos Emilio López salió en defensa de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Según el diputado sandinista “es mentira” que el sistema de salud en en el país estén “colapsados, llenos, rebasados o saturados” porque supuestamente se garantiza el derecho a la salud universal, salud gratuita, pese a las innumerables denuncias de opositores a los cuales se les niega la atención médica porque simplemente no son simpatizantes sandinistas.

#Nicaragua Diputado sandinista Carlos Emilio López defiende sistema de salud en Nicaragua, pero el #Covid-19 hizo colapsar hospitales europeos. ¿Por qué creerá el diputado que en Nicaragua será diferente? pic.twitter.com/WNm1Z8sia8 — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) May 7, 2020

“En Nicaragua no se ha sobrepasado en ningún momento la capacidad hospitalaria, los datos oficiales del ministerio de salud entre 16 de marzo y el 5 de mayo indican que se han presentado 16 casos confirmados de COVID-19 y el pico más alto se han mantenido en cuatro casos activos” expresó el funcionario sandinista.

En su afán por defender la capacidad del sistema de salud público en Nicaragua, el diputado Carlos Emilio López explicó que cuentan con 77 hospitales distribuidos en todos los departamentos del país, “19 hospitales nuevos construidos en los últimos 13 años, de los cuales se han destinado 18 hospitales habilitados con toda la tecnología y con toda la atención integral para posibles personas que lleguen con coronavirus, tenemos 11,732 camas, 562 camas en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 449 respiradores, 954 monitores”

López calificó estos datos como “una magnitud de capacidad y red hospitalaria” versus los pocos casos de COVID-19 que se han presentado en el país, que “dejan al descubierto que es mentira, que es falso, que no es verdad, que en Nicaragua exista un colapso del sistema hospitalario”

Sin embargo, el Presidente de la Asociación de Anestesiólogos de Nicaragua, Róger Pasquier reprochó la falta de transparencia en los datos que proporciona el Minsa sandinista, respecto al manejo de los casos de COVID-19 “algunos médicos privados están viendo dos o tres casos diarios y con tomografía incluida, han comprobado que son pacientes asintomáticos con síntomas de coronavirus.

Para el médico Pasquier en Nicaragua “hay entre entre 15 a 20 fallecidos por COVID-19, cifra que sería mayor por la neumonía atípica. La muerte por neumonía típica creció un 88% en este último periodo esa neumonías atípicas se ha colado un buen número de COVID-19” indicó

Respecto a la capacidad hospitalaria el especialista manifestó que desde antes del COVID-19 en Nicaragua “no hay camas en el Hospital Manolo Morales, no hay cama en el Lenin Fonseca, no hay camas en cualquier hospital regional, es un sistema que está ayudando a la gente que no tienen cómo, pero no es un sistema que está resolviendo en el fondo, es un sistema que está bastante golpeado muy poca inversión económica en los hospitales, sino veamos el per cápita de ingreso por persona que hay en Nicaragua en comparación a otros países de la región”