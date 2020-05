YouTube censura a medios de comunicación nicaragüenses independientes luego de quejas de derechos de autor de medios de Ortega

Miguel Mora, director del medio independiente de noticias nicaragüense 100% Noticias, supervisó su movimiento en línea después de que su licencia de transmisión televisiva fuera revocada por el gobierno en abril de 2018. Él y sus colegas transfirieron sus archivos a dos cuentas de YouTube y los usaron para continuar documentando La respuesta represiva del gobierno a las crecientes protestas en los meses siguientes. El 5 de marzo de 2020, YouTube le notificó que las cuentas se cerrarían debido a quejas de derechos de autor.

100% Noticias no está solo. Otro medio independiente nicaragüense , el sitio web de noticias Confidencial , le dijo al CPJ que ha tenido que impugnar las reclamaciones de derechos de autor en YouTube durante el año pasado. Las quejas en ambos casos provenían de compañías de medios propiedad de miembros de la familia del presidente Daniel Ortega, e incluían imágenes de discursos presidenciales que se lanzan a puntos de venta seleccionados y son retransmitidos habitualmente por otros como una cuestión de interés público.

Desde abril de 2018, el CPJ ha documentado una brutal represión contra los medios en Nicaragua que incluye el acoso, las amenazas, la vigilancia y el encarcelamiento de periodistas que informan sobre protestas y desafían la narrativa mediática progubernamental. Ahora, en medio de la pandemia de COVID-19, con el gobierno de Ortega enfrentando críticas por no tomar medidas para detener la propagación del virus, la información independiente es más crucial que nunca.

"Ortega y [la vicepresidenta Rosario] Murillo quieren presentar una realidad alternativa, y tener medios independientes como 100% Noticias cerrados es crucial para su narrativa", dijo al CPJ Gioconda Belli, presidenta de PEN Nicaragua y una reconocida escritora nicaragüense. .

YouTube cerró 100 NOTICIAS NICARAGUA y 100% Noticias, las dos cuentas administradas por el medio, el 10 de marzo, Mora le dijo al CPJ por correo electrónico, y a fines de abril, ambas no estaban disponibles. Sus copias de seguridad físicas son inaccesibles porque su sala de redacción permanece en poder del gobierno, según informes de prensa . Mora dijo que el cierre de los canales de YouTube impide que el personal acceda a todos los archivos de video del medio, incluidas las imágenes de represión gubernamental de las protestas de 2018 y 2019.

"Al cancelar nuestros canales, la dictadura nicaragüense elimina la evidencia de crímenes contra la humanidad", dijo Mora al CPJ por correo electrónico. "Los archivos en nuestros canales de YouTube son los únicos recursos que tenemos, porque nuestro material físico fue confiscado".

El CPJ envió un correo electrónico al vicepresidente Murillo para que comentara sobre estas acusaciones, pero no recibió respuesta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha acusado a funcionarios de alto rango del gobierno nicaragüense de violaciones de derechos, incluidos crímenes contra la humanidad, por liderar la represión de protestas en 2018 que supuestamente incluyeron el uso de fuerza excesiva, detenciones arbitrarias y asesinatos por parte de policías y grupos armados progubernamentales.

Mora y la directora de noticias de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau, fueron encarceladas luego de una redada policial en su sala de redacción de Managua el 21 de diciembre de 2018. Pasaron 172 días tras las rejas y fueron liberados bajo una controvertida ley de amnistía en junio de 2019. En noviembre , El CPJ los honró con un Premio Internacional de Libertad de Prensa 2019.

100% Noticias continúa publicando nuevas historias en su sitio web de noticias y sus cuentas de Facebook y Twitter , pero la mayor parte de su archivo de videos sigue sin estar disponible, dijo Mora al CPJ.

En las notificaciones vistas por el CPJ, YouTube dijo que los cierres siguieron a 44 quejas de derechos de autor emitidas por el canal de noticias de televisión nicaragüense Canal 4 por el uso de imágenes y videos en 44 videos que datan entre 2013 y 2015. Canal 4 es propiedad de la familia del presidente Ortega y dirigido por sus hijos Daniel Edmundo y Tino , según informes de investigación de medios nicaragüenses.

Mora le dijo al CPJ que el material al que se hace referencia en las quejas involucra los discursos de Ortega, que el gobierno obliga a todos los canales de televisión a transmitir bajo la ley de telecomunicaciones de Nicaragua , así como algunas imágenes de videos oficiales del gobierno de programas sociales que fueron autorizados a usar por Canal 4. Pero Canal 4 dio autorización verbal para usar las imágenes, dijo, antes de presentar las quejas sin previo aviso en marzo.

Mora le dijo al CPJ por correo electrónico: "100% Noticias utilizó partes del contenido de [Canal 4] que trataba sobre la administración pública para hacer nuestros propios informes de noticias", y agregó que Canal 4 dio permiso verbal. “El otro material que reclaman es sobre los discursos de Ortega que nos vimos obligados a transmitir. Nos obligan a transmitir su contenido y luego reclamar derechos de autor ".

Mora le dijo al CPJ que el contenido se transmitió en interés público y constituía un uso justo .

YouTube está obligado a cumplir con las reclamaciones de derechos de autor en virtud de la Digital Millennium Copyright Act (DMCA), una ley estadounidense de 1998 que exige que los intermediarios respondan de inmediato a un aviso de infracción de derechos de autor eliminando el contenido relevante, sin requerir una evaluación de las reclamaciones de los usuarios, por ejemplo, uso justo, de acuerdo con una revisión del CPJ de la ley y análisis legales. Si la empresa no lo hace, puede perder su inmunidad por responsabilidad de copyright.

Este requisito también permite a los usuarios disputar el desmontaje. El correo electrónico que YouTube envía para notificar a los usuarios incluye un enlace para presentar una "contranotificación" y reclamar, por ejemplo, el uso justo. Sin embargo, cuando 100% Noticias intentó presentar una contranotificación que abordaba el uso justo según lo recomendado por YouTube durante la redacción de este artículo, recibieron una notificación de que no podía procesarse.

“Nuestro proceso de eliminación de derechos de autor tiene como objetivo lograr un equilibrio entre hacer que sea fácil y eficiente para los titulares de derechos informar sobre contenido infractor y al mismo tiempo proteger la libre expresión en la web. Este sistema ha sido efectivo para reducir significativamente el acceso al contenido infractor ”, dijo al CPJ un portavoz de YouTube, que declinó ser nombrado debido a la política de la compañía, en un correo electrónico. “Al mismo tiempo, luchamos activamente contra el abuso de los malos actores que intentan limitar el acceso a la información a través de la censura. Además de proporcionar canales con vías para disputar reclamos de derechos de autor y enviar contranotificaciones, también empleamos métodos proactivos para erradicar el abuso ".

YouTube dijo que había señalado el caso 100% Noticias para su equipo de revisión, pero no respondió a las preguntas sobre quién presentó la queja de derechos de autor o si este incidente sería considerado un abuso del sistema por parte del gobierno nicaragüense, diciendo que no podían hacer comentarios. en gobiernos o casos específicos.

El CPJ envió un correo electrónico a Canal 4 a través de la información de contacto disponible en su sitio web, pero no recibió una respuesta. El CPJ no pudo localizar ninguna otra información de contacto para el establecimiento. El CPJ contactó a José Miguel Fonseca, director de noticias de Canal 4, en Twitter para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta.

En junio de 2019, Canal 13, otro canal propiedad de la familia Ortega , presentó quejas de derechos de autor en relación con las imágenes de los discursos de Ortega que se usaron en un video de Confidencial transmitido en YouTube, Elmer Rivas, productor audiovisual del medio, le dijo al CPJ por teléfono en marzo.

Rivas dijo que solo los medios progubernamentales pueden asistir a eventos estatales. Los medios independientes a menudo tienen prohibido cubrir estos eventos, y los funcionarios del gobierno no les otorgan entrevistas, según el Centro Knight para el Periodismo en las Américas . Rivas dijo al CPJ que solo los medios independientes solo pueden usar videos de eventos públicos a discreción de los medios autorizados para cubrirlos.

"Si ellos [los medios progubernamentales] publican videos de algo que debería ser público, por ejemplo, los discursos del presidente, lo hacen como si fuera una producción privada", dijo Rivas. "Si alguien usa esas imágenes, lo reclaman como suyo".

Rivas dijo que Confidencial retiró el video y que el incidente se resolvió en cuestión de días, aunque YouTube requirió que el personal del medio completara su curso en línea para los infractores de derechos de autor por primera vez para poder cargar contenido.

Sin embargo, Rivas dijo que la queja era claramente un intento de censura.

"Este es un ataque político", dijo. "La censura va desde la esfera física, donde no nos dejan entrar a los eventos públicos, a lo digital, donde quieren sacarnos de YouTube".

El CPJ envió un correo electrónico al Canal 13 para comentarios, pero no recibió una respuesta. El CPJ también le preguntó a YouTube sobre el incidente relacionado con la queja presentada contra Confidencial , pero no recibió información adicional más allá de la declaración por correo electrónico.

El CPJ ha documentado el acoso de varios periodistas de Confidencial , incluido el director Carlos Fernando Chamorro, quien fue forzado al exilio debido a amenazas de muerte a principios de 2019. La redacción fue allanada en diciembre de 2018, el CPJ documentó y la policía continúa ocupándolo, según Confidencial .

En medio de las críticas por la falta de respuesta del gobierno de Ortega a la pandemia de COVID-19, Belli de PEN dice que estos intentos de censurar a los medios independientes representan una amenaza para el derecho de los nicaragüenses a obtener información adecuada sobre la crisis. "El gobierno quiere aislar a Nicaragua para que solo su versión de los eventos aparezca en el mundo", dijo Belli.