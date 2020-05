¿Hay relación en muertes súbitas, infartos, desvanecimientos con el coronavirus? Esto explica el epidemiólogo Leonel Argüello

El epidemiólogo Leonel Arguello considera que la curva de ascenso de casos de COVID-19 se comenzarán a ver más a partir del 15 de mayo.

"Estamos pronto de esa curva, no te puedo decir si esa curva la vamos a ver con los datos oficiales, eso depende de la cantidasd de pruebas que se hagan y disponibilidad de pruebas" dijo Argüello, quien llamó a que "el personal de salud debe ser capacitado" pues "lo que vamos a enfrentar no es fácil", dijo durante el programa 100% Entrevistas con Lucía Pineda Ubau.

"Los trabajadores de la salud tenemos miedo, no es cierto que no tenemos miedo, aquí nadie quiere ser ni héroe ni mártir, aquí queremos salvar la mayor cantidad de vidas, como trabajadores de la salud" aseguró el fundador del departamento de epidemiología del MINSA.

El doctor Arguello pudo contestar preguntas del SUPER CHAT que activó 100% Noticias, a través de "el canal del pueblo" en youtube, y una de las más recurrentes fue sobre los infartos, la orden de entierro inmediato aunque sea de paro en el corazón y los desvanecimientos de personas en las calles.

El Doctor Leonel Arguello descartó que exista una relación entre las muertes súbitas y el coronavirus “yo he conversado y he buscado en la literatura internacional no sale y he hablado con cardiólogos… recordemos que estas muertes súbitas en su mayoría son por infartos entonces para tener un infarto qué se necesita, primero se debe ser una persona sedentaria que no haga ejercicio, una persona que fume, tener una herencia familiar que tenga el colesterol alto” aseguró.

En referencia a las órdenes dadas por autoridades hospitalarias de enterrar inmediatamente a la persona que fallece por paro cardiaco o neumonía, el especialista aseguró “primero hay tres cadáveres que son sumamente infecciosos el Ébola, que no hay aquí, el Cólera y el Covid19, no hay ninguna otra causa en la cual tengas que enterrar un cadáver de esa manera y aquí no hay ni Ébola ni Colera” enfatizó el especialista en la salud.

“Si se esta haciendo eso pues indica indirectamente que es un paciente covid-19…Los cadáveres no producen epidemia excepto estos tres pudieran producirlo, pero los cadáveres normalmente no lo hacen” aseguró el Dr. Arguello.