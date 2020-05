Poder judicial sandinista asedia a familia Montenegro, pese a masacre de 4 de sus miembros

Una citatoria judicial a uno de los miembros de la familia Montenegro por parte de la juez local único del municipio de Wiwilí, Jinotega, Claudia Noemí Centeno, deja en evidencia que continúa el asedio y persecución a esta familia opositora.

La judicial sandinista citó para este miércoles 13 de mayo a Dorling Antonio Montenegro, cuyos dos hermanos y 2 miembros más de su familia fueron asesinados y los crímenes no han sido investigados y esclarecidos.

Dorling Montenegro, fue acusado por los supuestos "delitos de portación ilegal de armas de fuego y municiones en perjuicio de la seguridad publica del Estado de Nicaragua" dice la cita judicial que no fue recibida por la madre de Dorling, la señora Ángela Centeno, quien escribió en el reverso de la cita, sus argumentos para no darse por notificada.

"De la manera más atenta y categórica le comunico que no recibo citatorio alguno de una institución que no está capacitada para impartir justicia en Nicaragua. Mi familia tiene ya cuatro de sus miembros asesinados; 2 de cuales son mis hijos y no ha existido el más mínimo interés de investigar y hacer justicia” expresó Centeno.

El 23 de enero del 2019 Oliver Montenegro, hijo de doña Ángela Centeno fue asesinado en su finca ubicada en Caño la Cruz del Cua Jinotega. La familia informó que fue emboscado por paramilitares supuestamente revueltos con policías.

El 27 de junio del 2019, Edgar Montenegro, también hijo de Centeno, fue asesinado junto a su hijo Yalmar en territorio hondureño, país donde habían huido producto de la represión.

En agosto del 2019 fue asesinado Francisco Blandón, esposo de Thelma Montenegro, quien a la vez es hija de doña Ángela Centeno.