Denuncian abuso de la policía sandinista en Matagalpa

Doña Herlinda del Socorro Colindres es una señora que habita en uno de los barrios del municipio de Matagalpa tiene cuatro veces de que su casa es allanada sin ninguna orden judicial por parte de la policía orteguista, Colindres denunció que el día de hoy unos 12 agentes de la institución represora se hicieron presente en su casa y sin ninguna orden de allanamiento entraron a la vivienda donde dejaron completamente un desorden.

No olvide Leer: ¿Hay relación en muertes súbitas, infartos, desvanecimientos con el coronavirus? Esto explica el epidemiólogo Leonel Argüello

Esta es la cuarta vez que viene no sé cuál es el interés de venir a mi vivienda sólo atemorizarnos ya estoy cansada soy hipertensa y tengo problemas de discapacidad manifestó vía telefónica Doña Herlinda del Socorro, agregó que su esposo también tiene problemas de discapacidad y está mal de salud pero a estos agentes de la policía no les interesa eso lo que les interesa es tratar de atemorizar a la gente pero ya no les tenemos miedo porque esto tarde o temprano va a terminar finalizó diciendo.