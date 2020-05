Medardo Mairena: si Ejército quiere pruebas que permitan el ingreso al país de organismos de DD.HH internacionales para ir a territorios

El líder del Movimineto campesino, Medardo Mairena, respondió al Ejército sandinista que a través del vocero, coronel Álvaro Rivas aseguro que son "falsas de toda falsedad" las acusaciones de Mairena que los responsabiliza de los asesinatos de campesinos en el norte del país.

"El ejército pide pruebas donde ellos han ido a violar derechos humanos, donde ellos han asesinado a campesinos y la violación de derechos humanos no solo es en el campo, sino también en la ciudad, pues pruebas existen y existen en los territorios y saben donde están, es fácil, sencillo, que permitan que los organismos defensores de derechos humanos a nivel internacional entren a Nicaragua y les permitan para que puedan ir a los lugares y puedan verificar donde estan las pruebas" aseguró Mairena en un mensaje grabado que compartió el Movimiento campesino en su cuenta de twitter.

Lea Además: CPDH investigará 90 asesinatos de campesinos, Ejército sandinista tildó de "falso" denuncias de Medardo Mairena

Esta semana el coronel Álvaro Rivas, vocero del Ejército sandinista retó a Mairena a presentar "evidencias" o pruebas de los delitos y violaciones a derechos humanos que les imputan.

“Es una total falsedad lo que este individuo viene diciendo. De tal forma que es necesario, que si él tiene evidencias que las presente, nosotros como institución estamos abiertos a escuchar, lo hemos dejado clarito, si él tiene que venga y las plantee, mire esta es la situación y vamos a proceder de acuerdo a la ley, ahora señalar es fácil pero demostrar es difícil y es complejo” dijo el coronel Álvaro Rivas, vocero del Ejército sandinista.

Tras las declaraciones del coronel Rivas, la población se desbordó en redes sociales a presentar diversos videos del 2018 cuando el régimen sacó al Ejército a las calles y fueron captados en video en Estelí en Managua y en el INSS central acuerpando a los funcionarios sancionados Roberto López director del INSS y Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.

PUEDE LEER: Denuncian abuso de la policía sandinista en Matagalpa

Mairena agradeció a la población " por mostrarle las pruebas al ejército, cómo ellos participaron de manera activa en la represión del 2018. Gracias porque cada uno de ustedes han estado presente en esta lucha" dijo el líder del Movimiento campesino.

Las declaraciones del coronel Rivas se dan bajo el contexto de una semana de sanciones que aplicó el consejo de la unión europea compuesto por 27 países y por las sanciones a las cual se sumó por aparte, el Reino Unido, contra seis funcionarios del régimen sandinista involucrados en la represión y masacre del año 2018.

Este año el Ejército buscó al doctor Marcos Carmona, director de la CPDH, luego de varios años de cerrarle las puertas a los derechos humanos, para explicarles que no tuvieron ninguna participación en la represión, pero no le pudieron explicar por qué no han desarmado a los paramilitares.

En una entrevista realizada por Lucía Pineda Ubau el 9 de marzo del 2020 al doctor Carmona, dijo que le llamaba la atención que el Ejército los busque para dar su versión de varios hechos bajo el contexto de la represión del 2018 a la fecha, pues desde hace 14 años la institución castrense bloqueó toda comunicación con ellos, tras asumir el general Omar Hallesleven.

PUEDE INTERESARLE: Excarcelado político Carlos Gonzáles solicita ayuda hospitalaria para atenderse “neumonía viral”

“Ellos están preocupados por las mismas sanciones que se le ha puesto la policía y quizás ellos están temerosos de alguna manera de que ellos puedan también ser afectados el día de mañana por no tener ese compromiso con los nicaragüenses, además recuerdo que en la primera reunión que tuvimos nos señalaban que en el contexto de la protestas, ningún militar participó y que ningún arma de guerra había salido del ejército y que ellos se habían dedicado a cuidar los centros y objetivos económicos del país importantes para garantizar el desarrollo económico” explicó Marcos Carmona, secretario de la CPDH el pasado 9 de marzo en 100% Noticias.