Régimen Ortega Murillo en "Operación Avestruz" para no enfrentar realidad del COVID-19 dice Dr. Ramírez

El secretismo político y ausencia del Ministerio de Salud Sandinista de no informar con responsabilidad sobre el avance del COVID-19 en Nicaragua, refleja que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aplican la “Operación Avestruz”, para no enfrentar la realidad, aseguró el Epidemiólogo Álvaro Ramírez.

“Una Operación Avestruz es esconder la cabeza debajo de la tierra cuando la realidad de la situación que se vive es más abrumadora y pone en evidencia la falta de preparación y pone en evidencia la situación hospitalaria, entre admitir que han habido errores en el manejo y preparación contra la pandemia COVID-19” explicó Ramírez a 100%Noticias.

Para el epidemiólogo, es una acción cobarde no enfrentar la realidad y no decirle al pueblo lo que está pasando porque la política de obtener “inmunidad de rebaño” le va a costar al pueblo nicaragüense muchas vidas, advirtió el especialista.

“De una manera autoritaria sin participación de las autoridades locales, de la empresa privada, de la iglesia, realmente están asumiendo un costo grande para mantenerse en el poder, podemos ver que la mayoría de los fallecidos son gente cercana a la militancia y gente activa dentro del gobierno es muy fácil poner presión sobre ellos porque toda la gente que han andado en las movilizaciones, en los carnavales de bienvenida al coronavirus, los trabajadores de la salud, gente de los diferentes poderes del estado son los primeros que se están infectando, son los primeros que están muriendo y por lo tanto esta gente obedece a los lineamientos del partido” señaló Ramírez sobre las denuncias de amenazas a familiares de pacientes con COVID-19.

Sin embargo, el especialista indicó que cuando el virus afecte a personas que no son miembros activos del FSLN o que no le deben ningún favor al gobierno, “entonces no tendrán razones para guardar silencio y esta gente va a empezar hablar y va a empezar a demandar dónde están sus familiares, como están avanzando y a confirmar cuántos de ellos están padeciendo de coronavirus en los hospitales”

El epidemiólogo Álvaro Ramírez advirtió que la próxima semana se observará un crecimiento exponencial de la mortalidad de personas “la mortalidad va a ir incrementando, van a ver más entierros nocturno y más entierro en fosas comunes, un trauma emocional en dimensiones inimaginables de la población nicaragüense, Dios quiera que el pueblo esté cuidándose, que el pueblo esté manteniéndose en su casa a salvo, no hay que salir”

“La alternativa de inmunidad de rebaño le va a costar al pueblo nicaragüense muchas vidas. espero que el ministerio de salud informe diariamente y no dejar al pueblo a las oscuras, toda esta semana de desinformación se contradice completamente, lo que la señora Rosario Murillo había dicho que informarían tres veces al día y ahora se han escondido por cinco días, dejando al pueblo en la absoluta oscuranas sin saber cómo defenderse” puntualizó el especialista.