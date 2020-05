La Lupa: Cuatro razones de por qué el silencio del Minsa supone grave riesgo frente al COVID-19

El Ministerio de Salud sigue sin revelar cuántas pruebas han realizado a la fecha, pero información del SICA dice que 26 mil.

El Ministerio de Salud (Minsa) continuó guardando silencio por cuatro días consecutivos, este fin de semana y siguió sin brindar un informe sobre el comportamiento del coronavirus en el país, que según cifras oficiales ha dejado cinco fallecidos.

A través de su página web, el Minsa también ha minimizado la situación de la pandemia, pues la última nota informativa referida corresponde al pasado cinco de mayo, el único día de esta semana que brindó información el secretario general de la institución sanitaria, Carlos Sáenz.

“No sé qué estará pasando que no han salido a dar información, ni cuáles son sus consideraciones, pero puedo decirte que la información veraz, transparente y directa hacia la población es importante para el control de la enfermedad”, enfatizó el doctor, Fulgencio Báez, miembro del Comité Científico Multidisciplinario.

Los profesionales de la salud advierten sobre los riesgos que el silencio del régimen y del Ministerio de Salud podría provocar en las condiciones actuales del país.

Deja a médicos expuestos

La doctora, Anely Pérez Molina, de la Unidad Médica Nicaragüense, expresó que la falta de información de las autoridades sanitarias genera preocupación entre el gremio de médicos.

“Nos preocupa el gremio médico que no se siente apoyado y no se siente respaldado por las autoridades y eso está haciendo realmente que las personas estén entrando a un estado de pánico e indefensión ante el virus, es una realidad que la enfermedad está causando cada vez más problemas de salud a la población”, señaló Pérez Molina.

Mayor riesgo de contagio

Desde la confirmación del primer caso, el régimen de Daniel Ortega minimizó el alcance que podría tener la pandemia, y a la fecha continúa con la promoción de actividades masivas que supone en riesgo para la población que actualmente se encuentra sin información oficial.

“Si vos no tomas medida como Estado la gente no va a seguir las normas o reglas, por ejemplo, disminuir la aglomeración, salir lo menos que se pueda de casa, distanciamiento social. Las personas que desafortunadamente no están, en ese sentido, documentadas e informadas son las que están más en riesgo y eso es lo que nos preocupa porque hay un sector que puede que no esté al tanto de la situación”, reiteró la doctora Pérez Molina.

Más focos de infectados

En cada uno de sus informes, el Minsa ha brindado poca información sobre los casos confirmados con covid-19 en el país, y ha sido la misma población que se ha encargado de establecer los focos de contagio.

Esa falta de comunicación del régimen y del Minsa puede provocar una respuesta acelerada de los focos de contagio en el territorio, insistió la representante de la Unidad Médica Nicaragüense.

“Si vos le das el seguimiento de cómo han sido los focos de infección te das cuenta que comienza en los sectores fronterizos y el aeropuerto para después extenderse a los hospitales, que son los focos ahorita de mayor infección y de ahí sale a la población”, manifestó Pérez Molina.

Relajación entre la población

Para el doctor Báez, mientras menos información exista por parte de las autoridades sanitarias, la población podría entrar a una fase de relajación suponiendo que todo está normal en el país.

“Si la población tiene información de cómo se está comportando el covid-19 y reciben información que se entienda, y con los datos correctos y verdaderos, la población tiende a cuidarse más, si el mensaje que le estamos dando es que hay 14, 15, 16 casos y después no vemos ninguna información, eso más bien crea incertidumbre y alarma”, puntualizó el galeno.