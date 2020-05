Transportistas de carga aseguran que más conductores nicaragüenses están ingresando con síntomas de COVID-19 a Costa Rica

Los transportistas de carga pesada que ingresan a suelo costarricense han confirmado que existen más conductores nicaragüenses que han presentado síntomas de la Covid-19 y a quienes les han practicado la prueba y han dado positivo.

“La mayoría de los contagiados que han salido hasta el momento son de Nicaragua, porque como ya sabemos allá no se han tomado las medidas, yo soy hondureño y no tengo miedo a decirlo porque allá hemos tomado medidas” Manifestó un transportista de Honduras.

Los transportistas han denunciado que llevan tres días en la frontera de Peñas Blancas y que todavía no le han dado los resultados porque conocieron que los resultados de estas pruebas se perdieron.

“Mis pruebas no aparecen, no estoy en la lista, entonces los que están dando ahí son los del sábado y el domingo, a los que nos hicieron el viernes no aparecemos” Aseguro otro de los conductores al medio digital La Cruz Tv.

Por su parte otro conductor de nacionalidad guatemalteca dijo “todo mundo quiere ver sus resultados y dentro de el grupo hay personas contagiadas y nosotros que nos hemos cuidado nos podemos contagiar, el llamado a las autoridades que coordinen mejor el resultado de las pruebas”

Si la prueba de COVID-19 al transportista que ingresa o sale diariamente de este país da negativo, las autoridades les emite un carné que incluye la fecha de toma de la muestra y el resultado tendrá una validez de 10 días naturales.