La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo lanzó amenazas contra opositores “se creen intocables”

La sancionada vicepresidente Rosario Murillo lanzó nuevas amenazas contra opositores durante su acostumbrada alocución de mediodía este lunes, al señalar que hay algunos que vuelven a tropezar con la misma piedra y que se creen “Intocables”.

Según Murillo, todo ser humano comete errores, pero hay quienes pretenden volver a tropezar con la misma piedra que se la disparan a otros a los humildes “porque no les importan los humildes, pues eso no es aprender y no querer aprender y sentirse parte de los que se consideran ellos intocable, el capital, sus ganancias, sus vínculos, todo lo que considera de ellos”.

Leer más: Confidencial: Monseñor Báez: “Quienes están en el poder están propiciando el contagio”

Al respecto la sancionada vicepresidente sostuvo que es “conocido como el odio se ensañó sobre nuestro pueblo, sobre nuestra economía, que venía tan bien, porque siempre hay dos modelos o varios modelos opuestos, el modelo de justicia cristiana y solidaria y el modelo de acaparar, llenarse las bolsas, yo quien sea todo y el dejar que los demás sufran perezcan y para eso fueron parte de este sufrimiento” manifestó.





Estas declaraciones en referencia al inicio de la crisis sociopolítica en abril 2018 “odio que se impuso en nuestra Nicaragua, en Nicaragua en tiempo muy reciente, pero no pudieron ni podrán, este pueblo de Rubén Darío tiene corazón, tiene memoria, tiene historia” expresó la sancionada Murillo.

Leer más: Michael Kozak demanda a Ortega ajustarse a la realidad de los nicaragüense y enfrentar pandemia

“Se sabe que nada es perfecto, se oye, se siente, que no todo es bueno porque nada es perfecto que siempre hay maldad desgraciadamente siempre hay maldad, el amor siempre más fuerte(...)sabemos cuáles son las prácticas de bien y cuáles son las prácticas y la mentalidad es que promueven afán de dominio no sólo en ambiente político, social o cultural sino dominio el que hemos padecido estos pueblos sobre explotados en estos países sobre explotados de llenarse los bolsillos de plata, aunque los demás no, aunque los demás padezca parece ser el principio de unos cuantos, principios de odio abominable de algunos cuantos pero todos sabemos que el amor es más fuerte que el odio y que esos son ataques de histeria ataques de una epilepsia cultural y mental que afecta algunos” expresó Murillo.