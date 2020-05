Informes del MINSA no convence a cinco exministros de salud, quienes advierten que ocultar cifras es un "crimen"

Cinco exministros de salud de Nicaragua cuestionaron el informe "semanal" que brindó este lunes el secretario general del MINSA, Dr. Carlos Sáenz, tras siete días de silencio. Sáenz anunció tres muertes más por coronavirus, para un total de ocho fallecidos, de 16 pasaron a 25 los confirmados y reveló que hay muertes supuestamente por "otras causas" de personas que el MINSA ha mantenido en "seguimiento".

Para el exministro de salud, el médico Lombardo Martínez el MINSA "ha revertido un poco la tendencia al minimizar al mínimo y ahora reconocen la existencia de un brote, esperemos que en las próximas horas, en los próximos días oigamos comunicados que se acerquen más a la realidad que estamos viviendo” dijo Martínez.

La también exministra de salud, Martha MaCoy considera que el régimen Ortega-Murillo no presenta datos "reales" sobre el avance de la pandemia.

"Lo difícil de esto es tener un gobierno insensato que no nos da las cifras reales de la pandemia, lo que es una situación muy delicada y es una irresponsabilidad del gobierno” aseguró MaCoy quien fue ministra de salud durante la administración del Presidente Arnoldo Alemán.

“En estos momentos la información que se tiene es que los hospitales están desbordados, quiero señalar que incluso los sistemas de vigilancia de los ministerios son deficientes, pero ellos no han tenido instrumento para recabar información y sabemos que si tienen información es desleal no darla es ocultarla...y no darla a la población es realmente un crimen...yo creo que hay mucha gente que ha fallecido en los hogares...y decir que solo hay ocho fallecidos es una falacia” denunció la exministra de salud durante la revolución sandinista en los años 80, Lea Guido.

Para Margarita Gurdián, exministra de salud durante el gobierno de Enrique Bolaños, la tasa del 32% de letalidad del virus en Nicaragua, significa que el sistema de salud no está preparado.

“Aún tomando los números que sabemos que no reflejan la realidad donde dicen que hay 8 fallecidos de 25 casos confirmados seguimos con una tasa de letalidad de 32% que es una de las mayores del mundo, si acaso la mayor, ¿por qué? porque estamos esperando que sea de 1 a 2 % la letalidad del coronavirus y el porcentaje mayor siempre se da cuando los sistemas no están respondiendo a como deben responder” manifestó Gurdián en 100% Entrevistas.

Establecer una cuarentena en todo el país, pero sobre todo en los municipios como Chinandega, Managua, Masaya, es lo que propone Dora María Téllez, ex ministra de salud. Téllez mostró preocupación porque "el engaño está fraguado contra el pueblo de Nicaragua porque ningún organismo internacional se va a engañar con esas cifras, a nadie engañan con esas cifras...y lo que es peor en unas circunstancias en que la inmensa mayoría de los nicaragüenses estamos sufriendo esta situación dificilísima, por ejemplo en el hospital militar hoy, la fila es de cienes de personas...todo el mundo sabe que el hospital Alemán está saturado, el Manolo Morales está saturado...Hay un engaño fraguado que esconde una realidad dramática, el sistema no está preparado, el gobierno no se preparó, dijo Téllez.

Otro punto que cuestionaron del MINSA sandinista, son los entierros exprés de personas que fallecieron "por otras causas" que no son el coronavirus. Para el doctor Lombardo Martínez, los médicos que han firmado certificados "falsos" sobre la causa de muerte cometen "un delito de orden penal".

"El entierro exprés que se está realizando en Nicaragua es propio de una dicotomía, pues mientras el médico firma una causa de muerte que no corresponde a la verdad, sugiere a los familiares enterrarlo inmediatamente, sabemos muy bien aquellos que conocemos la medicina pública que en caso de epidemias y pandemias las autoridades pueden obligar a entierros inmediatos, porque se tiene que proteger la salud púbica, es lo que se está haciendo en Nicaragua se da un certificado falso pero se le dice a la gente vaya a enterrarlo y obvio ahí está implícita la afirmación que el paciente ha muerto de una enfermedad infectocontagiosa que obliga a la protección y la tutela de la salud pública" afirmó Martínez.

Lea Guido recordó que solo hay tres enfermedadesque por su alto contagio, se deben de tomar medidas de entierro inmediato como son "el ébola, el cólera y el covid-19, pero estos entierros que están pasando en Chinandega, Masaya en todos los departamentos nos preocupa porque también la gente merece morir con dignidad y los familiares tienen derecho de saber de qué murió su familiar" y agregó que le preocupa que el MINSA cuando habla de otras causas de muertes "queda indefinido, no se sabe cuántas muertes, tienen que decir tantas muertes por una causa y tantas por la otra" aseguró Guido.

Las cuatro exministras de salud Lea Guido, Dora María Téllez, Martha MaCoy, Margarita Gurdián y el exministro Lombardo Martínez, enviaron una carta al Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Doctora Carissa F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud, para informar sobre el mal manejo que ha realizado el régimen de Daniel Ortega a la pandemia del coronavirus.

Los exfuncionarios de salud consideran que los nicaragüenses están en "riesgo extremo" ante la covid-19 y esperan que ante esta situación "anómala" expresen su preocupación verbal o por escrito o bien solicitar el ingreso al país de una misión especial de ambas organizaciones.