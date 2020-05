Sancionada vicepresidenta Rosario Murillo arremete contra "grandes comunicadores"

La sancionada vicepresidente de Nicaragua Rosario Murillo a través de su acostumbrada alocución de mediodía en los medios oficialistas amenazó a los “Grandes Comunicadores” por pretender imponer la “pandemia de la irracionalidad del odio” al crear falsas realidades en torno a la pandemia del COVID-19 en Nicaragua.

Según Murillo, a falta de ideas y propuestas pretenden seguir creando realidades falsas con supuestas noticias falsas “usan videos de otros países, haciendo creer que son videos de Nicaragua, ya los conocemos, lo vivimos, lo padecimos, lo sufrimos en el 2018; pero no pudieron ni podrán, porque con la verdad y la paz no se debe jugar, un pecado abominable jugar con la verdad, jugar con falsedades que hacen daño a la gente, son pecados eso no es ser una persona de bien, esas son personas malas y perversas” manifestó Murillo, en referencia a las publicaciones de entierros exprés que han sido documentados por la población.

Murillo señaló en su comparecencia que ya conoce a los que hablan “mentiras” al sostener que son los mismos que pretendieron arrebatarles el poder en el 2018. “Eso no es inocente, es perverso, la verdad y el amor puede más que el odio o que las mentiras, las mentiras no llegan largo, los mentiroso se conocen porque ya los conocemos, ya los trascendimos, pero siempre hay que analizar este fenómeno que pretende quitarle el poder a la gente, desapoderar a la gente a partir de las mentiras, de los codiciosos, de los que siempre quieren o pretenden apoderarse de todo, incluyendo el alma de las personas, por eso es que decimos que son diabólicos porque pretenden apoderarse del alma de las personas y estos son temas que se están viendo en todo el mundo”

En su intervención Murillo dejó entrever que las acusaciones y amenazas por las supuestas “Noticias Falsas” no quedarán en la “impunidad”, al señalar que los “Grandes Comunicadores” tienen “cola que les pisen” en referencia a supuestas denuncias de “maltratos y acoso” hacia mujeres.

“Hay personajes que se venden como los grandes analistas como los grandes comunicadores, basta con que uno rasque en su currículo, se da cuenta que son apaleadores de mujeres, acosadores de mujeres, pero se venden como los grandes analistas los grandes comunicadores, tienen denuncias al por mayor donde las mujeres denuncian, se venden como los jueces pero están hechos de falsedad, precisamente sus imágenes pretenden ser perfecta, los perfectos comunicadores, nítidos, pero de nítidos no tiene nada y si no que lo digan las mujeres que han sido golpeadas, amenazadas por ese tipo de personajes que pretenden ser buena gente, nítidos” refirió la sancionada vicepresidente, quien dedica tiempo para atacar a quienes se oponen a su régimen.

Para Murillo, quienes los atacan tienen una “viga en su ojo porque tienen cola larga, se sabe, que todo se sabe en este mundo que quieren hacerle daño a Nicaragua, techo de vidrio rápido se quiebra, dispuestos a difamar y calumniar y luego la misma vida que te devuelve la ofensa, Dios castiga sin coyunda, no creemos en un Dios castigador si yo hago daño recibo daño. Yo analizo a los que riegan falsedades porque tienen desperfectos tienen nada más máscaras y máscaras, máscaras es lo que tienen, el cerebro ,cerebro pequeño pequeñito almas endemoniadas con noticias falsas, que atacan impunemente y pretende quedarse libre, no puede pretender que va a recibir bien porque reitero repito lo que chiquita aprendimos todo se paga en la vida, que no me digan aquellos que andan hablando como pastores, que no me digan que no saben, lo que es el bien porque tienen ciertos estudios” manifestó airada Murillo.