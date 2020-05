Despacho 505: Anonymous comienza ataque: BCN, Hacienda y la UAF, Intur y Enel están “tomados”

Anonymous ha comenzado el ciberataque masivo contra el régimen de Daniel Ortega.

Los sitios del Banco Central de Nicaragua (BCN), el Ministerio de Hacienda y la Unidad de Análisis Financieros (UAF) así como los del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) y Enel son los primeros intervenidos por los hackers nicaragüenses que desde el 22 de marzo vienen realizando la #OPNicaragua.

#Anonymous #OpNicaragua #Nicaragua #SOSNicaragua



The Central bank of Nicaragua, the ministry of economy and the UAF government website have all been taken #Offline!https://t.co/EbKGPTs3qMhttps://t.co/dBiIKebLawhttps://t.co/tomII3AMat pic.twitter.com/n8OOZqnjaC