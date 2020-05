Sancionada vicepresidente Rosario Murillo arremete contra “campanarios de odio” y Epidemiólogos

La sancionada vicepresidente de Nicaragua Rosario Murillo arremetió este mediodía contra la iglesia católica y especialistas en epidemiología, a quienes acusa de unirse a la “pandemia del odio” con supuestas “noticias falsas”.

Durante su acostumbrada intervención en los medio oficialistas Murillo expresó que los expertos en epidemiología no se refieren al costo humano que dejan los “sistemas de descarte” que protagonizaron los gobiernos neoliberales “nosotros los llamamos sistemas de egoísmo, sistemas de exclusión”

Al respecto Murillo manifestó que “De eso no hablan, de eso no hablan los analistas porque ahora se han graduado de analistas de epidemiología, de expertos una cantidad de personas que no saben ni siquiera de sí mismos porque no se conocen ni a sí mismos (...) en primer lugar condenamos a todos los que levantan campañas y trifulcas mediáticas, calumnias y mentiras, falsedades en todas partes del mundo” refirió.

Para Murillo, los especialistas se unieron a la “pandemia del odio” en Nicaragua hay “un uso desproporcionado de la fuerza, de la mentira, de la falsedad para crear imágenes y para descalificar, veamos cuantos seres humanos han dejado morir por falta de atención médica, por falta de alimento, por falta de agua, cuántos humanos han dejado morir y se atreven a levantar calumnias, falsedades, a inventar a trasladar imágenes mentirosas, usando la de otros países que han tenido grandes problemas, nosotros somos respetuosos de las situaciones propias de cada país, pero si viendo nuestro país que se hace todo”. Murillo deja entrever que en Nicaragua es “mentira” que la población esté muriendo por COVID-19, pese a que los ciudadanos denuncian que los casos los disfrazan como “Neumonía Atípica”.

La sancionada vicepresidente atacó a la iglesia católica que mostró su preocupación por la transmisión comunitaria que observan en el país. “Seguimos luchando contra los demonios que pregona odio, discordia son los que nunca reconoce el poder infinito de Jesús, cuando llegan con premeditación y alevosía para alcanzar lo que creen son réditos políticos, el mal que hacen también se les devuelve, llamados desde campanarios de odio y siendo parte de la pandemia del odio, eso no se puede ocultar, eso no se puede esconder, el odio, la intriga y las ambiciones políticas que llevan a usar cualquier falsedad para sembrar cizaña eso no se puede esconder, ahí está hay un libro, hay una contabilidad de nuestras acciones de lo bueno y lo malo”

Según Murillo, seguirán luchando contra “los vende patria” y el “imperialismo yankee” “Casi nadie se acuerda de los traidores, pasan al basurero de la historia, ayer, hoy y mañana, el que traiciona se traiciona así mismo, el que vende su patria, se vende así mismo, vergüenza, vergüenza de los traidores, vergüenza la que sienten en el fondo de su corazón los traidores y vendepatrias, como decía el General Miguel Angel Ortiz, traidores nacionales y lucharé contra el imperialismo Yankee y los traidores nacionales, es nuestro deber” sostuvo.