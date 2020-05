Sandinistas en Chinandega "retan" al coronavirus, harán fiesta patronal en medio de pandemia

El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan minimizando la pandemia del coronavirus en Nicaragua

Los sandinistas en Chinandega retarán al coronavirus con la celebración de las fiestas patronales que se realizarán este fin de semana, pese a que la Iglesia católica prohibió toda procesión para evitar el contagio del covid-19.



Este jueves el vice-alcalde de Chinandega Rolando Zapata, quien también funge como coordinador del gabinete de turismo municipal, anunció la cuestionada fiesta de "san pascual bailón" que se realizará este 17 de mayo, obviando que el municipio es el epicentro de los contagios de coronavirus en el país.



"El domingo se entregará la tajona al mayordomo" y se realizará la "reparticion de la chicha más grande para los fieles de procesión, a partir de las 11 am saldremos con el desfile de los mantudos" dijo el vicealcalde sandinista, quien agregó que disfrutarán con "alegría, pero tomando medidas preventivas".



Walter García, tradicionalista de dicha fiesta patronal, aseguró que esta procesión será de "rogativa por la salud de los nicaragüenses, en especial de los chinandeganos, por la salud del mundo" y que la realizarían con el metro de distancia, con mascarillas y alcohol gel.



García fue más allá e invitó a que "reflexionen, a que nos unamos por amor a Nicaragua, por amor a Chinandega, por la salud del pueblo chinandegano, que retemos a este virus, puede más el poder de Dios, que puede más el poder de la sangre de Cristo que derramó en esa cruz, entonces para mí esta procesión, esta rogativa por la salud, voy con la fe puesta en la palabra de Dios y cada quien va a entegar sus cuentas" señaló este tradicionalista de dichas fiestas en Chinandega en pleno "brote" de coronavirus.

Este jueves Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, durante su homilía transmitida en facebook, lamentó que existan nicaragüenses que viven como si estuvieran en una “burbuja”, minimizando la pandemia del COVID-19 y llamó a tener una fe prudente.



“Ahorita es el tiempo de la fe prudente, de la fe responsable, de la fe reflexiva, la fe no está en contra de la reflexión, de la prudencia, de la responsabilidad, la razón de lo que nos indican los médicos y de lo que estamos sabiendo, de lo que nos damos cuenta, de lo que nos consta porque aquí no hablamos de cosas que no nos conste, aquí no decimos cosas de las que no tengamos base, aquí no decimos cosas de las que no tengamos fundamento, por supuesto que cada vez que decimos que hablamos porque tenemos la base, fundamento de las pruebas de aquello” señaló Álvarez durante el Programa “Pastoreo, comunión y oración”.

“Cuándo van a dejar de hacer y convocar a actividades y eventos masivos y de aglomeración? Por amor a Dios y al prójimo”. Mons. Rolando José. — Monseñor Rolando José Alvarez L. (@DiocesisdeMat) May 14, 2020



El tradicionalista de Chinandega encargado de la fiesta patronal, desoye el llamado de la fe con responsabilidad que hizo Monseñor Álvarez y al mejor estilo de la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo, manipuló la biblia al citarla.



"Siento que esto para mí es un reto, porque muchos decimos que creemos en Dios, pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios y hay una línea en Salmo 91 que dice "no habrá peste que tocará tu morada" y eso lo habla el señor y entonces si yo le creo a él no me va a tocar, entonces los que conocen la palabra de Dios, los invito a que reflexionen a que nos unamos" aseguró García.

Las actividades con aglomeraciones de personas que promueve el régimen sandinista en Chinandega comienzan este 15 de mayo con una exposición sobre esta tradición religiosa en el municipio, luego el 16 y 17 de mayo realizarán una feria gastrómica. Así mismo elegirán en la casa de cultura este sábado a la reina de estas fiestas, realizarán tardeadas infantiles en todos los barrios en medio del ambiente de LUTO que se vive en la ciudad. Anunciaron que realizarán una velada boxística el lunes pues celebrarán el natalicio del héroe nacional general Augusto C. Sandino.