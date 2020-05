"Salvemos Vidas" el llamado de la Coalición Nacional

La Coalición Nacional alertó a través de un comunicado que "Nicaragua está en una fase crítica" por el aumento de casos de coronavirus en el país donde hay "casos en brotes", según el MINSA sandinista, pero que para la coalición y expertos esto significa que el "contagio comunitario es una realidad".

La coalición recoge las cifras del observatorio ciudadano de covid-19, que registra 180 personas muertas de forma sospechosa hasta el 11 de mayo y más de 1033 afectados con el coronavirus.

"Las familias de las personas fallecidas por COVID-19 se enfrentan a un gobierno que les miente, les oculta información y les entrega actas de defunción que no se corresponde con la verdad diagnóstica, obligándolos a perseguir camionetas para conocer el lugar donde entierran a sus seres queridos. Por si no bastara, son, además, amenazados por policías o paramilitares, para que no digan la verdad sobre las causas de la muerte y estas irregularidades" dice la Coalición Nacional en un comunicado.

La Coalición denuncia la grave situación en que se encuentran 37 presos políticos, cuyas vidas están en riesgo pues presentan síntomas del coronavirus y siguen encarcelados al no ser beneficiados con liberaciones que realizó el régimen esta semana de casi 3 mil reos comunes.

"Hacemos un llamado a la Cruz Roja Internacional, a los organismos de derecho humanos y a la comunidad internacional en general, a seguir exigiendo la liberación de todas y todos los presos políticos en Nicaragua" demandaron.

La Coalición denunció que la "dictadura arriesga la capacidad del sistema de salud" y destacaron que 120 trabajadores de la salud entre médicos y auxiliares de los hospitales, están contagiados y el personal "siguen sin recibir un trato digno, ni las garantías de insumos y equipos necesarios, lo que aumenta su riesgo de contagio, enfermedad o muerte" alertaron.

La Coalición Nacional, también denunciÓ que el régimen sandinista continúa en la "negación de la situación epidemiológica", y desinforman sobre la realidad de la pandemia.

"La represión policial, paramilitar y de agentes CPC de la dictadura hostiga a las familias, asedia los hospitales públicos y privados, así como los cementerios del país" señala la Coalición que consideran que la dictadura se "ensaña contra la vida de cada nicaragüense" y llamaron a la "organización y solidaridad comunitaria" para enfrentar la pandemia.