Costa Rica atiende a transportistas con COVID-19 que no recibieron en Nicaragua

Las autoridades de Salud en Costa Rica tuvieron que hacerse cargo, en este momento, de alrededor de 6 transportistas que traían carga al país y que dieron positivo con COVID-19.

La orden es no dejar ingresar a los camioneros al país; sin embargo, según el ministro de Salud, Daniel Salas, Nicaragua les negó el reingreso a aquellos que no fueran ciudadanos de ese país y por ende Costa Rica asumió la responsabilidad.

“Eso es correcto, los que no reciben en Nicaragua, los hemos tenido que trasladar a un lugar dentro de Costa Rica donde están cumpliendo la cuarentena”, explicó Salas este viernes en conferencia de prensa.

Aunque no tenía el número exacto de cuántos transportistas están atendiendo, aseguró que eran entre 5 y 6 personas.

Eso sí, Salas no dio a conocer datos al respecto y splo se limitó a decir que fueron trasladados de la frontera Norte hacia un sitio en el Gran Área Metropolitana en Costa Rica.

“Ese lugar está en el GAM, pero no voy a dar detalles para resguardar su ubicación. Tenemos entre 5 o 6, no tengo la cifra exacta”, dijo, para ser claro que al ser personas que venían ingresando al país, no han tenido exposición y en este momento están estables.

En total son 31 transportistas que dieron positivo con COVID-19, 8 nuevos hasta este viernes. Ante denuncias de que los transportistas tienen que esperar 7 días para recibir el resultado de la prueba, el ministro Salas salió al paso y negó que esto sea así.

“Todos los reportes que hemos tenido, muchos han tenido que esperar menos de un día y otros más de un día, pero 7 días no lo manejamos”, indicó.

